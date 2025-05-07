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"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات

"الأرصاد" يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت في الإمارات
7 مايو 2025 17:27

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.
وأوضح "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس" بأن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 41.2 درجة مئوية في كلباء (الشارقة) الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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