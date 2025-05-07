الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار والأتربة.

وقال "المركز"، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب صباحاً يصبح مضطرباً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:01، والمد الثاني عند الساعة 23:36، والجزر الأول عند الساعة 16:27، والجزر الثاني عند الساعة 05:42، وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:17، والجزر الأول عند الساعة 18:13، والجزر الثاني عند الساعة 01:58.