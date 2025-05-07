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رئيس الدولة يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان

رئيس الدولة يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان
7 مايو 2025 19:26

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية في جمهورية أذربيجان التي تقوم بزيارة رسمية إلى الدولة، بحضور معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

ورحب سموه برئيسة الجمعية الوطنية متمنياً لها زيارة موفقة إلى الدولة، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وأذربيجان.
وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين خاصة في المجالات البرلمانية، مؤكدين أهمية التعاون البرلماني بين البلدين في دعم العلاقات الثنائية، وتعزيز التفاهم بشأن القضايا المشتركة، إضافة إلى دور البرلمانات في تحقيق التواصل والتقارب بين الشعوب بما يخدم التعايش والسلام على المستويين الاقليمي والدولي.

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من جانبها أشادت معالي الدكتورة صاحبة غافاروفا، رئيسة الجمعية الوطنية في أذربيجان، بالتطور في مسار العلاقات الإماراتية - الأذرية، بفضل التعاون وما يجمع البلدين من رؤى مشتركة لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والدكتورة سدرة المنصوري، نائب رئيس لجنة الصداقة الإماراتية - الأذرية، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن زايد
أذربيجان
الإمارات وأذربيجان
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