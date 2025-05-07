محمد بن راشد يستقبل مجموعة من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال الأجانب

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مجموعة من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال الأجانب.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «استقبلت اليوم ضمن مجلسنا الدوري مجموعة من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال الأجانب.. تبادلنا معهم الحديث.. وآخر أخبار التجارة والأعمال.. وأهم مستجدات مشاريع الحكومة.. وأخبار المجتمع».

وأضاف سموه: «واستمع الجميع بعد ذلك لشرح واف من وزيرة التربية والتعليم حول المبادرة الجديدة لحكومتنا في تعليم الذكاء الاصطناعي في كافة مراحل التعليم.. وأثر ذلك على الطلاب والمعلمين وعلى مستقبل بلادنا بإذن الله».

وتابع سموه: «كما استقبلت أيضاً ضمن المجلس مجموعة عمل اعتز بها وأفخر بجهودها، هم فريق عمل المفاوضات الدولية الخاصة بالشراكات الاقتصادية وتسهيل وفتح تجارتنا الخارجية مع دول العالم. فريق يساوي بلغة الأرقام أكثر من 100 مليار درهم سيضيفها لاقتصادنا الوطني.. لهم التحية والتقدير.. ولجميع فرق الوطن كل الفخر والمحبة كل في مجاله».

واختتم سموه: «مجالسنا وجمعاتنا هي جلسات عمل.. وتعارف.. وتعلم.. وتقدير.. ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة البلاد والعباد».

استقبلت اليوم ضمن مجلسنا الدوري مجموعة من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال الأجانب .. تبادلنا معهم الحديث .. وآخر أخبار التجارة والأعمال .. وأهم مستجدات مشاريع الحكومة .. وأخبار المجتمع ..



واستمع الجميع بعد ذلك لشرح واف من وزيرة التربية والتعليم حول المبادرة الجديدة لحكومتنا… pic.twitter.com/P8VgoXDE9v — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 7, 2025