أبوظبي.. مستقبل الاستدامة والتقنيات الناشئة

تُراعي أبوظبي تطلعات الحاضر وتحديات المستقبل، وتخطط لبناء أُسس حوكمة مستدامة ومسؤولة للتقنيات الناشئة، وهو ما ركزت عليه «قمة حوكمة التقنيات الناشئة 2025»، التي استضافتها العاصمة، وتترجم رؤية الإمارة بأن الريادة التقنية يجب أن تقترن بسياسات أخلاقية وشاملة، تُرسّخ الثقة وتعزّز التقدم الإنساني العالمي. وعقدت القمة التي أقيمت في جزيرة السعديات، بتنظيم من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وبالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في وقت بالغ الأهمية، إذ يشهد العالم تحولاً جذرياً بفعل تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والويب 3، ما يفرض الحاجة إلى صياغة أطر حوكمة قادرة على تحقيق توازن دقيق بين تسريع الابتكار وحماية الحقوق المجتمعية.