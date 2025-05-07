هيئة الصحة بدبي تطلق برنامجاً تدريبياً لتعزيز استخدام «نظام نابض»

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الصحة بدبي برنامجاً تدريبياً عبر منصة «مواهب»، لتعزيز الاستخدام السريري لنظام «نابض»، يستهدف الكوادر الطبية المرخصة في الإمارة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية الصحية والصحة الذكية بهيئة الصحة بدبي، أهمية هذا البرنامج ودوره الفاعل في تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال الاستخدام الأمثل لمنصة «نابض».

وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تبلغ مدته 50 دقيقة، يتم تقديمه بصيغة إلكترونية تفاعلية تمنح المشاركين نقطة واحدة ضمن نظام التعليم المهني المستمر CPD، حيث يوفر تدريباً متكاملاً حول كيفية استخدام بوابة «نابض» السريرية. وتضم منصة «نابض» تحت مظلتها أكثر من 1,500 منشأة صحية، ولديها أكثر من 9.5 مليون سجل طبي إلكتروني موحد، ما يعزز تكامل البيانات الصحية. من جانبها، قالت الدكتورة لطيفة الرستماني، مدير إدارة التعليم الطبي بالإنابة في «الهيئة»: «إن البرنامج التدريبي يعكس التزام (الهيئة) بتعزيز التعليم الطبي المستمر، وتطوير مهارات الكوادر الصحية، وترسيخ الممارسات السريرية الآمنة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية في دبي».