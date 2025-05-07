«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: قاعدة بيانات للتنبؤ بالمرضى المحتملين من كبار المواطنين

سامي عبدالرؤوف (دبي)

أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن توفر خدمات رعاية صحية بمعايير عالمية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم أولوية لها، معلنة أنها قامت بإنشاء قاعدة بيانات للتعرف على المرضى من كبار المواطنين، وكذلك التنبؤ بالمرضى المحتملين من هذه الفئة خلال السنوات المقبلة؛ وذلك بهدف وضع الخطط التوسعية والمستقبلية لضمان توفير الخدمات لكبار السن في المستقبل.

وأظهرت بيانات المؤسسة، أن خدمات الطوارئ بالمستشفيات التابعة لها، خدمت 24575 متعاملاً من كبار السن، قاموا بعمل 55266 زيارة إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات على مدار عام 2024، وكذلك قام كبار السن بعمل 852.726 زيارة طبية للعيادات التخصصية بالمستشفيات.

وأفادت البيانات، بأن مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للمؤسسة والموجودة في 6 إمارات من دبي حتى الفجيرة، قدمت خدمة الرعاية المنزلية لنحو 700 مستفيد من كبار السن، فيما بلغ عدد الزيارات من الطاقم الطبي والتمريضي والعلاج الطبيعي والتغذية، 10595 زيارة للمواطنين والمقيمين.

وأكدت المؤسسة، أنها تعطى لكبار السن الألوية في تقدم خدمات الرعاية الصحية، حيث تقدم لهم خدمات سريعة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى من المرضى، عن طريق توفير مسارات خاصة لهم في الطابور الرقمي للحصول على الخدمات العلاجية والإجرائية، والتي تشمل الصيدلية- المختبر، العلاج الطبيعي، والأشعة والخدمات التشخيصية من قبل الأطباء والتمريض».

وأشارت إلى أنه يتم أيضاً إعطاؤهم الأولوية في الخدمات الإجرائية، مثل خدمة حجز المواعيد، وبالإضافة إلى أماكن مخصصة في استراحات الانتظار، وتوفير بعض خدمات النقل من المواقف إلى المستشفيات. ولفتت إلى تقديم خدمات توصيل الأدوية لمقر سكنهم، وكذلك توفير الأجهزة الطبية والأثاث الطبي اللازم لهم.

وحول توفير الخدمات الوقائية، أجابت: «تحرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على تقديم الخدمات الطبية والوقائية لكبار السن وفق أعلى المعايير الوطنية والعالمية، حيث تعمل منشآت المؤسسة ضمن منظومة متكاملة». وأشارت إلى تقديم المنشآت الصحية خدمات وقائية لكبار السن، من أهمها التقليل أو منع حدوث قرح السرير، ومنع السقوط، والكشف المبكر عن هشاشة العظام، والسرطان، والخرف، وعوامل الاختطاف لأمراض القلب والأوعية الدموية. وتطرقت إلى نجاح تجربتها الوقائية، ومن أبرز الحالات الدالة على ذلك، ما اتبعته منشآت المؤسسة كافة خلال جائحة «كورونا»، وما طبقته من إجراءات وقائية، مع المتعاملين وخاصة كبار السن، مثل تطعيم فئة كبار السن، وفحص PCR لهم في المنازل.

أمراض الشيخوخة

عن توفير الخدمات العلاجية المرتبطة بأمراض الشيخوخة، ذكرت المؤسسة، أنها تتبع أفضل الممارسات الطبية العلاجية ضمن منظومة متكاملة، بدءاً من الخدمات في المراكز الصحية والوقائية والمستشفيات إلى الرعاية المنزلية.

وذكرت أن مستشفيات المؤسسة تقدم خدمات علاج الشيخوخة والخرف والأمراض المرتبطة بها، مثل الكلى، العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الأعصاب، العظام والتغذية والمقدمة من الكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة والمؤهلة، ويتم تقديم الخدمات عن طريق العيادات الخارجية، الطوارئ والأقسام الداخلية. وتحدثت المؤسسة، عن تقديم الخدمات الصحية المساندة لكبار المواطنين، مثل العلاج الطبيعي، الأشعة، التغذية وغيرها من الخدمات الأخرى، وكذلك تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية بإصدار بطاقات «عونك» والتي تشمل إرشادات وتعليمات عامة للتمتع بجودة حياة، بالإضافة إلى تقديم خدمات توصيل الأدوية لمقر سكنهم، فضلاً عن توفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية الخاصة بهم وصرفها بشكل دوري. وحول توفير خدمات كبار السن، مثل خدمات التأهيل، أوضحت المؤسسة، أنه يتم تقديم خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي في أقسام العلاج الطبيعي لتأهيل مرضى كبار السن في المستشفيات، وتقدم الخدمات من فريق متخصص من أطباء أمراض كبار السن. والعيادة الخارجية لخدمات العلاج الطبيعي. ولفتت إلى أنه يتم التعاون المشترك بين المؤسسة والمراكز التخصصية في الدولة لإعادة التأهيل والتي تشمل الخدمات التأهيلية لكبار المواطنين.