حملة المحافظة على المظهر العام في «منطقة الظفرة» تواصل فعالياتها

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تتواصل فعاليات حملة المحافظة على المظهر العام التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تأتي في إطار الحرص المشترك للحفاظ على المظهر العام لإمارة أبوظبي، وامتثالاً لرؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق بيئة حضرية مستدامة وعصرية. كما تأتي الحملة تأكيداً على أهمية تكاتف الجهود والتنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية من أجل تعزيز وعي المجتمع، وترسيخ السلوكيات الإيجابية التي تعكس الوجه الحضاري للإمارة.

وتهدف الحملة إلى أهمية نظافة المدن وتحسين مظهرها العام وتعزيز جوانب الأمن والسلامة والحد من التلوث البيئي وتأثيراته الصحية والاقتصادية، ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وحماية البيئة والحفاظ عليها من جميع أشكال التلوث والتشويه.

كما تهدف إلى تفعيل دور المجتمع كشريك أساسي في الحفاظ على جمالية المدن ونظافتها وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن المشوّهات والمخالفات التي تؤثر سلباً على المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والفخر المجتمعي عن طريق ربط الحملة بالقيم الوطنية والمبادئ التي تشكّل هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، والتأكيد على إنشاء بيئة حضرية جميلة ومستدامة تراعي المعايير البيئية وتواكب متطلبات التنمية العصرية. وتنفذ الحملة من خلال تنظيم مبادرة أم سعيد لنظافة العزب والمزارع والمحافظة على علم الدولة، والحد من الظواهر الخاصة بالأحياء السكنية والاستراحات البحرية، ونظافة الشواطئ والتوعية بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، ونشر رسائل تحفيزية للمجتمع.