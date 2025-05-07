«بلدية أبوظبي» تطلق الدورة الرابعة من جائزة «الخوذة الذهبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة البلديات والنقل، من خلال بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة بقطاع خدمات البلدية - إدارة البيئة والصحة والسلامة، الدورة الرابعة من جائزة «الخوذة الذهبية»، وذلك تشجيعاً للشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء بأبوظبي على الارتقاء بممارسات السلامة والصحة والبيئة في المواقع الإنشائية إلى مستويات متقدمة تواكب العصر، وتقديم أعلى درجات الالتزام بالقوانين واللوائح التي ترسخ لبيئة عمل آمنة ومطمئنة للجميع.

وتتلقى البلدية طلبات المشاركة في الجائزة خلال الفترة من 7 مايو وحتى 7 يوليو 2025، حيث يمكن لشركات البناء والإنشاء بأبوظبي (المقاولين والاستشاريين) والعاملين فيها التقدم للمشاركة في فئات الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني: https://eservices.adm.gov.ae/goldenhelmet/public.

وتهدف الجائزة إلى خلق مجالات للتنافس بين الأطراف المشاركة، لتحسين وتطوير إجراءات وممارسات وأنظمة السلامة والصحة في قطاع البناء والإنشاء، وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز ورفع الثقافة والوعي في مجال السلامة والصحة والبيئة، للحد من الحوادث والإصابات المهنية وتلف الممتلكات.

وتنقسم الجائزة إلى 3 فئات رئيسة هي: «فئة الشركات، فئة المشاريع، فئة الأفراد»، حيث تضم «فئة الشركات» 4 جوائز هي: جائزة أفضل أداء لنظام إدارة السلامة والصحة في الشركة، وجائزة أفضل الممارسات في مجال السلامة والصحة والبيئة المطبقة في الشركة، وجائزة أفضل أداء لممارسات السلامة والصحة المهنية للمشاريع المتوسطة، وجائزة أفضل أداء لممارسات السلامة والصحة المهنية للمشاريع الصغيرة.

المعايير الفنية

تضم «فئة المشاريع» جائزة أفضل أداء لنظام إدارة السلامة والصحة للمشاريع الكبيرة، بينما تضم «فئة الأفراد» قسمين: فئة الذكور، وفئة الإناث، حيث يتنافس أفراد كل قسم فيما بينهم على جائزة أفضل أداء للسلامة والصحة والبيئة للأفراد العاملين لدى المقاولين والاستشاريين والمطورين في قطاع البناء والإنشاء. وتستند الجائزة إلى مجموعة من المعايير الفنية العامة، التي تستخدمها البلدية في مراجعة وتحليل وتقييم الطلبات المقدمة للاشتراك والتنافس على الجائزة، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة متخصصة في تقييم الطلبات المقدمة في مختلف فئات الجائزة.