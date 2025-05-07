برنامج «زايد للإسكان» يناقش سبل تعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية في الدولة

دبي (وام)

عقدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، اجتماعاً موسعاً في مقر البرنامج بإمارة دبي، بحضور أعضاء المسار من مسؤولي الجهات الإسكانية والدوائر المحلية في الدولة، وذلك ضمن مهام فريق «مسار الإسكان» التابع لمجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود التنسيق والتكامل على المستوى الوطني لتطوير منظومة الإسكان.

وجرى خلال الاجتماع، الذي ترأسه المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، مناقشة سبل تعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية في الدولة، واستعراض مستجدات المبادرات والمشاريع الاستراتيجية المعنية بتطوير قطاع الإسكان، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير سبل المعيشة والرفاهية لهم ولأسرهم.

وتناول الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسة، شملت تطوير السياسات الإسكانية من خلال مراجعة المخرجات النهائية لاستراتيجية وطنية إسكانية موحدة، وتحسين تجربة المتعاملين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تسريع إنجاز المشاريع، إضافة إلى بدء التنسيق والتجهيز لاستضافة اجتماعات العمل الإسكاني الخليجي العام المقبل.

من جانبه، قال المهندس محمد المنصوري: إن هذا اللقاء يأتي تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في توحيد الجهود الوطنية لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وبناء مجتمعات سكنية مستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.