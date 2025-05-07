«القمة الشرطية العالمية» الثلاثاء المُقبل

دبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي استكمال الاستعدادات اللازمة لتنظيم فعاليات القمة الشرطية العالمية لعام 2025، التي تُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، وتنطلق فعالياتها يوم الثلاثاء المُقبل على مدار 3 أيام، وسط حضور دولي رفيع المستوى ومشاركة واسعة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والخبراء العالميين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي للإعلان عن تفاصيل الحدث العالمي.

ورحب العميد الدكتور صالح راشد الحمراني بالسادة الحضور، مؤكداً في كلمته أن القمة الشرطية العالمية باتت من أبرز المنصّات الدولية المتخصصة في مناقشة مستقبل العمل الشرطي، مشيراً إلى أن شرطة دبي تتبنى نهجاً استباقياً في تعزيز الأمن والسلامة، وتسعى من خلال هذه القمة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون على مستوى العالم. وأضاف: «ستشهد القمة التي تأتي هذا العام تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، مشاركة أكثر من 300 متحدث وخبير دولي، ونخبة من صناع القرار في القطاع الأمني، لمناقشة التحديات الأمنية الناشئة والحلول المبتكرة، الأمر الذي يُسهم في دعم ركائز الأمن العالمي وتحقيق الاستقرار».

وقال العميد الحمراني: «إن هذه القمة ليست مجرد فعالية دولية خاصة بالعاملين في جهات إنفاذ القانون في العالم فحسب، بل هي منصّة استراتيجية تعكس وترسّخ التزامنا المستمر ّبتعزيز الأمن المجتمعي، وتطوير قدراتنا الأمنية، بما يواكب التطورات التكنولوجيّة والرقمية، مع الحفاظ على مبادئ العدالة والشفافيّة التي أرستها قيادتنا الرشيدة. ونهدف من خلالها إلى ترسيخ موقع دبي ومكانتها كمركز محوري للتعاون الأمني الدولي».