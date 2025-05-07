«الوطني» يؤكد أهمية تنويع آليات توزيع أموال الزكاة

أبوظبي (وام)

تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ووجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وناقش المجلس هذا الموضوع وفق محورين هما: استدامة أموال الزكاة لتعزيز جودة الحياة، وإدارة واستثمار أموال الوقف، وذلك بحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عمر بن حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

وأكد المجلس، في التوصيات، أهمية تنويع آليات توزيع أموال الزكاة، واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية، كتدريب المستفيدين من أموال الزكاة القادرين على العمل، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف، وخاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، لضمان تطوير إدارة منظومة الوقف واستدامتها، وإعداد خريطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتنويع مجالات الاستثمار في الوقف لتحقيق استدامتها والمساهمة في التنمية الاجتماعية لدعم استقرار الأسر.

وطالبت التوصيات التي قرر المجلس إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء، تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة على مستوى الأفراد والقطاع الخاص، من خلال وسائل الإعلام أو التواصل مع رجال الأعمال، وفئات المجتمع الأخرى، وتشجيع الهيئة للمؤسسات المالية والمصارف والبنوك والمؤسسات التأمينية الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها أو جزءاً من عملها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في الدولة باستخراج أموال زكاة. كما طالبت التوصيات بزيادة عدد الخبراء المتخصصين في قطاع استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره.

ووجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، تم الرد عليها كتابياً حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وإجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، وحول التحاق خريجي الثانوية العامة بنظام التعليم العالي. كما وجّه سؤال إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات، وتأثيره على سرعة إنقاذ المرضى.

البعثات والمنح الدراسية

اطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة حول توصيات المجلس الوطني لموضوع سياسة الحكومة في شأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وعلى رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوعي سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، تمت إحالتها إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، تمت إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

كما اطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي وارد من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31 - 12 - 2024، تمت إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ووافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، المتضمن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة من دور انعقاده الحالي.