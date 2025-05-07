1000 مشارك في جلسات وورش عمل «مقر المؤثرين» بدبي

دبي(الاتحاد)

نظم أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، 12 جلسة وورشة عمل، خلال شهر أبريل الماضي، شارك فيها صنّاع محتوى ومؤثرون عالميون وخبراء ومسؤولون من كبرى شركات التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، وحضرها أكثر من 1000 مشارك.

واطلع المشاركون في الجلسات والورش على أسرار نجاح أهم المؤثرين، وكيفية بناء محتوى هادف وتحقيق دخل من خلاله، بالإضافة إلى استكشاف المبادئ الأساسية لإنشاء محتوى ناجح، وبناء استراتيجيات إنشاء المحتوى لتحقيق الدخل، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر منصات التواصل الاجتماعي لتبسيط عملية إنشاء المحتوى، وقدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في عملية إنشاء المحتوى من البداية إلى النهاية.

وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن مقر المؤثرين مستمر في تطوير خططه ورؤاه لترسيخ مكانته كمساهم رئيس في الارتقاء بصناعة المحتوى على مستوى المنطقة والعالم. وقالت: «يوفّر مقر المؤثرين التدريب والتواصل الدائم مع رواد قطاع الإعلام الجديد والمنصات الرقمية من شركائنا، بما يساعد صنّاع المحتوى الناشئين على تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، والاستفادة من الفرص الثمينة التي يتيحها المقر لعقد شراكات تساعدهم على تحقيق ما يطمحون إليه من تأثير وانتشار».

وأضافت: «تشكّل ورش العمل والبرامج التي ينظمها مقر المؤثرين بيئة تعليمية وتدريبية نموذجية لصناع المحتوى، تمكنهم من تطوير إبداعاتهم وتقديم محتوى هادف، بما يعزّز مسيرتهم المهنية، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة لبناء استراتيجيات ناجحة، ترفع معدل إيراداتهم، وتسهم في تحقيق استقرارهم المالي».

«أطلق العنان لنجاحك»

شهد مقر المؤثرين، خلال شهر أبريل أيضاً، ورشة لمنصة إكس، بعنوان «أطلق العنان لنجاحك على منصة «إكس» استهدفت صناع المحتوى المبتدئين، وشهد المقر أيضاً ورشة بعنوان «تأثير قوة تصميم الصوت في صناعة المحتوى» قدمتها صانعة المحتوى التقني رواء الجلاد، حيث ركّزت على كيفية مساهمة الموسيقى في تعزيز السرد القصصي. ونظم مقر المؤثرين ورشتي عمل بعنوان «الذكاء الاصطناعي والموسيقى مع بينكفيش» وورشة أخرى بعنوان «كيف تحقق النجاح من خلال محتوى الأعمال والعقارات؟»، كما نظم المقر عدداً من الفعاليات الأخرى.