«صحة أبوظبي» تطلق نظام سلامة المرضى الموحد في الإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع «آر إل دايتكس» RLDatix، الشركة الرائدة عالمياً في حلول السلامة والقوى العاملة والبيانات لأنظمة الرعاية الصحية مؤخراً. وتسعى الاتفاقية لتأسيس نظام متطور لسلامة المرضى، ضمن منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، بالاعتماد على مبادرة للتصنيف الموحد والأتمتة. وتعتبر هذه الاتفاقية الطموحة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة لتأسيس بوابة مركزية موحدة لحوادث سلامة المرضى، وتقارير بيانات وفيات الرضع، حيث ستستخدم جميع منشآت الرعاية الصحية في أبوظبي نظام التصنيف الموحد، مما سيضمن التصنيف الموحد والتفسير الدقيق لحوادث السلامة. وسيستفيد النظام من تقنيات «آر إل دايتكس» لدعم التحليل المتقدم للبيانات، وتعزيز التعلم من الحوادث. ومن خلال تحديد التوجهات واستخلاص المعلومات القابلة للتطبيق من بيانات الحوادث، ستدعم المبادرة التحسينات الاستباقية ضمن النظام بأكمله، بما يعزز جودة الرعاية، ويرتقي بتجربة المرضى، ويضع السلامة على رأس قائمة الأولويات، مما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في الرعاية الصحية.

من جانبها، قالت الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي: «يمثل هذا المشروع خطوة هامة تدعم التزامنا بتعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية. ومن خلال التحليل الممنهج لحوادث سلامة المرضى وتطبيق الدروس المستفادة، نؤسس بيئة داعمة وأكثر أماناً للمرضى. ولا شك في أن شراكتنا مع (آر إل دايتكس) تضمن تطبيقنا لأرقى المعايير العالمية في سلامة المرضى، بما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية».

وأضافت: «لا تقتصر أهمية هذه المبادرة على تحسين قدرتنا على تتبع حوادث سلامة المرضى والاستجابة لها فحسب، بل ترسخ أيضاً ثقافة التحسين المستمر ضمن منشآت الرعاية الصحية في أبوظبي».

وقال سعيد أبو حميد، المدير العام لشركة «آر إل دايتكس»: «تسعدنا الشراكة مع دائرة الصحة - أبوظبي ضمن هذا المشروع الطموح. ومن خلال التعاون معها، نلتزم بتحقيق نتائج إيجابية ترتقي بمخرجات سلامة المرضى ضمن منظومة أبوظبي الصحية».

توافق استراتيجي

تمثل هذه الشراكة توافقاً استراتيجياً بين التزام الدائرة الراسخ لتحقيق التميز في الرعاية الصحية وبين كفاءة شركة «آر إل دايتكس» المثبتة في إحداث تحول في مجال السلامة على نطاق واسع. ومع تطور المشروع، سيواصل الجانبان تعاونهما الوثيق لضمان تحقيق عملية التنفيذ لتحسينات قابلة للقياس والتقييم، والوصول لمنظومة رعاية صحية تحظى بموثوقية عالية وتضع السلامة والشفافية والثقة على رأس قائمة أولوياتها.