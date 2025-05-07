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«أبوظبي للطفولة المبكرة» تكرم خريجي برنامج «تطوير مهارات العمل الاجتماعي»

صورة جماعية للخريجين والخريجات (من المصدر)
8 مايو 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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كرمت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، 16 خريجاً وخريجة من الدفعة التجريبية لبرنامج «تطوير مهارات العمل الاجتماعي»، وذلك في إطار التزامها بدعم وتمكين الأخصائيين الاجتماعيين الإماراتيين لتلبية متطلبات الأسر والأطفال.
ويهدف البرنامج، الذي يتضمن دورات تدريبية متخصصة وتجارب عملية، إلى إعداد خريجي تخصصات الخدمة الاجتماعية لسوق العمل، من خلال تزويدهم بالمعرفة النظرية والعملية اللازمة لشغل الوظائف في هذا المجال الحيوي، وتسهيل انضمام الخريجين الجدد في القوى العاملة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتجسير الفجوة بين الجامعات المحلية وأصحاب العمل.
ونُفذت المرحلة التجريبية من البرنامج في الفترة من أغسطس 2024 إلى يناير 2025، ومن المقرر أن تتولى الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة مسؤولية إطلاق البرنامج بشكل كامل مستقبلاً.
وطورت الهيئة محتوى البرنامج، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، وجامعة جورجتاون، كما نفذ البرنامج بالشراكة مع دائرة تنمية المجتمع، وهيئة الرعاية الأسرية، وهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومجموعة تعليم، ودائرة الخدمات الاجتماعية في حكومة الشارقة، ومستشفى دانة الإمارات.
وأكدت الدكتورة حصة علي الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في كلمتها خلال حفل التكريم أن البرنامج حقق نقلة نوعية في قطاع العمل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة لدعم استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035.
وقالت: إن ما اكتسبه هؤلاء الخريجون من مهارات أساسية يؤهلهم للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة بشكل كبير.

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