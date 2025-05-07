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«جاهزين يا وطن» لتأهيل الطلبة للخدمة الوطنية في عجمان

«جاهزين يا وطن» لتأهيل الطلبة للخدمة الوطنية في عجمان
8 مايو 2025 01:53

عجمان (وام)

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أطلق مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان مبادرة رائدة تحمل اسم «جاهزين يا وطن»، تستهدف طلبة الثانوية العامة من أبناء الإمارة، لتعزيز جاهزيتهم وتأهيلهم لمرحلة الخدمة الوطنية. وتأتي المبادرة، التي تعدّ الأولى من نوعها على مستوى الدولة، بالتزامن مع «عام المجتمع»، لدعم فئة الشباب وتوجيههم نحو خدمة الوطن بروح عالية من الجاهزية والمسؤولية الوطنية.
وتبدأ المبادرة بورش تقام خلال شهر مايو الجاري، وتمتد على مدار ثلاثة أشهر، وتستهدف تأهيل 600 طالب من أبناء عجمان، عبر سلسلة من الورش التدريبية واللقاءات التوعوية، يقدمها متخصصون من هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وتركّز المبادرة على تعزيز الجوانب البدنية والنفسية لدى الطلاب، وتطوير مهاراتهم، استعداداً للحياة العسكرية، والتعرّف على قوانين الخدمة الوطنية وأدوارها.
وأكّد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، أنّ مبادرة «جاهزين يا وطن» تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا الشباب، وتأهليهم للخدمة الوطنية، كونها أساساً في بناء جيل قوي جسدياً، وواعٍ فكرياً، ومؤمن بدوره، ومدرك لمسؤوليته تجاه وطنه.
وأشار الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي إلى أنّ الهدف من المبادرة هو تهيئة أبنائنا الطلاب للانضمام إلى الخدمة الوطنية بروح إيجابية، وعزيمة قوية، مؤكداً أننا نفتخر بشبابنا وهم نموذج يحتذى به في المسؤولية الوطنية، وحمل الأمانة، وبقيم التضحية والإخلاص.
وقال مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، إنّ مبادرة «جاهزين يا وطن» تعكس إيمان حكومة عجمان بقيادة صاحب السّموّ الشّيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، بأهمية الاستثمار في الإنسان، فهو أساس بناء الأوطان، وتمكين الشباب من أدوات الخدمة الوطنية، مما يعزّز أمن واستقرار الدولة، ويكرّس لديهم ثقافة الانتماء والولاء للوطن وقيادته، ويغرس في نفوسهم حبّ خدمة الوطن، ورفع رايته خفاقة عالية فوق القمم.

شؤون المواطنين
عجمان
الخدمة الوطنية
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