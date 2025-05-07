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«تريندز» يؤكد دوره المعرفي ويدعو إلى تعاون عالمي لصياغة عدالة رقمية شاملة

«تريندز» يؤكد دوره المعرفي ويدعو إلى تعاون عالمي لصياغة عدالة رقمية شاملة
8 مايو 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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ساهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بصفته شريكاً معرفياً، بدور محوري في أعمال الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)، التي انعقدت 5 و6 مايو الجاري في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي، بحضور أكثر من 500 مشارك من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء من المنطقة والعالم. وجاءت المشاركة في إطار الشراكة المعرفية لـ«تريندز» مع القمة التي نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والبلوك تشين والهندسة الحيوية.
وفي اليوم الثاني من القمة، ألقى الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، كلمة رئيسية بعنوان «دعوة عالمية للتعاون في حوكمة التكنولوجيا الناشئة»، أكد فيها أهمية صياغة أطر تشريعية استباقية ومتوازنة تواكب التحولات التقنية المتسارعة، وتساهم في تحقيق العدالة الرقمية، وضمان حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي. وفي سياق متّصل، شارك «تريندز» في جلسة رئيسة ضمن فعاليات القمة حول «الأمن السيبراني والحوكمة في حقبة ما بعد الحوسبة الكمية»، أدارتها الباحثة اليازية الحوسني، نائبة رئيس قطاع الإعلام في «تريندز».
واستضافت الجلسة جين هيرفيميس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Quantum Gate، حيث دار نقاش معمّق حول التحديات والفرص التي تفرضها الحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني، واستعرضت الجلسة أحدث الأطر التنظيمية، بما في ذلك معايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، إضافة إلى استراتيجيات تهيئة قطاع الأعمال للانتقال إلى بيئة ما بعد التشفير التقليدي. وسلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات في استشراف المخاطر الرقمية المستقبلية، وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ للجهات التشريعية والتنفيذية، بما يضمن توازناً بين تسارع الابتكار وحماية الخصوصية والأمن القومي. إلى ذلك، لاقت منصة «تريندز» في القمة اهتماماً واسعاً من المشاركين والجمهور، الذين تعرفوا على طبيعة عمل المركز وإصداراته المتنوعة. وعلى هامش فعاليات القمة، عقد وفد مركز «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» سلسلة من اللقاءات المهمة. والتقى معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، حيث تم إهداؤه أحدث إصدارات المركز وهو كتاب «اللؤلؤ من الفقر إلى الازدهار». 
كما التقى باحثو «تريندز» بالدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، والمستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، حيث استعرض معهما دور البحث العلمي في تطوير القضاء، وقدم لهما أحدث إصدارات المركز المعرفية.  بالإضافة إلى ذلك، بحث مركز «تريندز» مع نصر بن خميس الصواعي، المدّعي العام العُماني أهمية البحث العلمي والذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، وقدم له أيضاً أحدث إصداراته. وعلى هامش القمة.. وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات اتفاقية تعاون مع شركة Expert Hub Holding EXHUB.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الإمارات
النيابة العامة
الذكاء الاصطناعي
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