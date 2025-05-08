الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
8 مايو 2025 08:54

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.

وأوضح "المركز" عبر حسابه على منصة "إكس" أن أقل  درجة  حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم  13.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

أخبار ذات صلة
لايبزج يفاوض «أنشيلوتي الصغير»!
«أبوظبي للدفاع المدني» تُرسِّخ الوعي المجتمعي بالسلامة الوقائية من خلال حملة «حصَّنتُك للمنازل»

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
لايبزج يفاوض «أنشيلوتي الصغير»!
الرياضة
لايبزج يفاوض «أنشيلوتي الصغير»!
اليوم 09:02
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:54
«أبوظبي للدفاع المدني» تُرسِّخ الوعي المجتمعي بالسلامة الوقائية من خلال حملة «حصَّنتُك للمنازل»
علوم الدار
«أبوظبي للدفاع المدني» تُرسِّخ الوعي المجتمعي بالسلامة الوقائية من خلال حملة «حصَّنتُك للمنازل»
اليوم 08:28
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية
اليوم 08:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©