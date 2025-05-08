ركنة تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الخميس.



وأوضح "المركز" عبر حسابه على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 13.1 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 13.1 °C in Raknah (Al Ain) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/06ZilkIqpN — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 8, 2025