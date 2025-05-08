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وفد سنغافوري رفيع يشيد بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش

وفد سنغافوري رفيع يشيد بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
8 مايو 2025 12:07

زار وفد سنغافوري رفيع المستوى المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، حيث قام بجولة شاملة في أقسام المستشفى المختلفة واطّلع على الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها للمرضى القادمين من قطاع غزة.

وخلال الزيارة، التقى أعضاء الوفد بعدد من المرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، واستمعوا إلى تجاربهم حول مستوى الرعاية الصحية والدعم الإنساني الذي يتلقونه من الطواقم الطبية الإماراتية.

وأعرب السيد جاستين لي، رئيس الوفد، عن إعجابه الشديد بإدارة المستشفى وكفاءة العاملين فيه، مشيدًا بجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون الدولي والجهود المشتركة لدعم القطاع الصحي الإنساني في المناطق المتضررة، وتعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم المساعدات الطبية والإغاثية.

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‎ويُعد المستشفى الإماراتي العائم أحد أبرز المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3 ، حيث تم تدشينه في 23 فبراير 2024 لتقديم خدمات صحية متكاملة لمصابي قطاع غزة.

ويضم المستشفى 100 سرير للمرضى، و100 سرير للمرافقين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات، إلى جانب وحدات عناية مركزة وأقسام للأشعة والمختبرات، حيث تم تقديم العلاج لأكثر من 10 آلاف مريض فلسطيني.

‎وتؤكد هذه المبادرة حرص دولة الإمارات على ترسيخ نهجها الإنساني في مد يد العون إلى الشعوب المتضررة، وتعزيز شراكاتها الدولية لتوفير الإغاثة والدعم الطبي العاجل في أوقات الأزمات.

المصدر: وام
المستشفى الإماراتي العائم
سنغافورة
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