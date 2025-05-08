محمد بن راشد: طيران الإمارات شريان استراتيجي يربط قارات العالم

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن طيران الإمارات شريان استراتيجي يربط قارات العالم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك لـ 121 ألف عضو في فريق مجموعة طيران الإمارات وعلى رأسهم الشيخ أحمد بن سعيد والسير تيم كلارك».

وأضاف سموه: «مجموعة طيران الإمارات تحلق في السماء كعادتها لتكون أعلى مجموعة طيران ربحية في العالم بأرباح سنوية تتجاوز 22 مليار درهم.. وإيرادات 145 مليار درهم.. طيران الإمارات ليست شركة نقل.. بل هي أداة تحول اقتصادي لدولة الإمارات.. وشريان استراتيجي يربط قارات العالم.. وجسر تنموي ينقلنا عبر السماء نحو المستقبل».