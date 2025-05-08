شرطة دبي تُلقي القبض على 3 عصابات تنتحل صفات جهات رسمية

ألقت شرطة دبي مُمثلة في إدارة مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على 3 عصابات إجرامية مُكونة من 13 شخصاً "آسيوياً"، يستخدمون الاحتيال الهاتفي وسيلة للإيقاع بضحاياهم، حيث كان أفرادها ينتحلون صفة موظفي جهات رسمية مثل الشرطة أو البنوك، ويقومون بالاتصال بالمواطنين والمقيمين، مُدعين أنهم بحاجة لتحديث بياناتهم البنكية أو دفع مخالفات مرورية أو عليهم مُخالفات خاصة بالإقامة، وبعد ذلك يستغلون هذه الخطوة للوصول إلى حسابات الضحايا البنكية وسرقة أموالهم.

وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية، خاصة بيانات البطاقات البنكية مثل الرقم السري الثلاثة(CVV) وكلمة المرور لمرة واحدة OTP))، مستغلين الثقة التي يوليها الناس للجهات الرسمية.

وشددت شرطة دبي على أهمية عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة، مُحذرة من الرد على الاتصالات التي تطلب تحديث البيانات عبر الهاتف أو مشاركة معلومات حساسة.

ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو من خلال منصة "eCrime" المُختصة في تلقي هذا النوع من البلاغات، عبر العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae أو عبر تطبيق شرطة دبي.

وأكدت شرطة دبي أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية.

وتأتي عملية إلقاء القبض على العصابات ضمن جهود شرطة دبي المستمرة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية.



