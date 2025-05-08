"هيئة كهرباء ومياه دبي" شريك الاستدامة الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2025

في إطار روابط التعاون والشراكة الإيجابية المثمرة بين الجانبين، كشف "نادي دبي للصحافة" عن مشاركة "هيئة كهرباء ومياه دبي" بصفتها "شريك الاستدامة الاستراتيجي" لـ "قمة الإعلام العربي 2025" التي تُعقد برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة 26-28 مايو 2025، في مركز دبي التجاري العالمي.

القمة، التي يتولّى تنظيمها "نادي دبي للصحافة"، تضم تحت مظلتها مبادرات تُعد الأهم والأكبر من نوعها في المجال الإعلامي على مستوى العالم العربي، وتشمل: "منتدى الإعلام العربي"، و"المنتدى الإعلامي العربي للشباب"، إلى جانب "جائزة الإعلام العربي" وجائزة الإعلام للشباب العربي (إبداع) وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، والتي تحظى جميعها بحضور عربي متميز، من كبار المسؤولين وأبرز الرموز السياسية والفكرية، ورؤساء تحرير كبرى الصحف العربية، والقيادات التنفيذية لأهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ونخبة من المؤثرين وصُنّاع المحتوى والمعنيين بالشأن الإعلامي في مختلف ربوع العالم العربي.



الإعلام شريك في تحقيق الاستدامة

وفي هذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكد أن الإعلام يصنع الوعي ويحفّز الإبداع وينهض بالطاقات، وأن دبي لم تكن يوماً مجرد مدينة تحتضن وسائل الإعلام، بل هي منصة للإبداع ووجهة للمبدعين، نحرص على المشاركة في "قمة الإعلام العربي" كشريك الاستدامة الاستراتيجي، إيماناً منّا بالدور المحوري للإعلام في دعم التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الوعي بمختلف القضايا البيئية والتنموية،وأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة واستثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو المستدام .

كما تعكس رعايتنا لهذه القمة شراكتنا الاستراتيجية مع نادي دبي للصحافة ورؤيتنا المشتركة في دعم المبادرات الوطنية الرائدة التي ترسّخ ريادة وتميز دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات".

وأضاف معالي الطاير: "تمثِّل "قمة الإعلام العربي" منصة محورية لاستقراء المشهد الإعلامي، وتحديد العوامل التي تسهم في صياغة مستقبل الإعلام عبر تمكين الحوار البنّاء بين القائمين على العمل الإعلامي وصُنّاع القرار ورواد الفكر.

كما توفّر مساحة للأجيال الإعلامية الشابة لاستعراض أفكارهم وابتكاراتهم التي من شأنها دفع الإعلام العربي نحو آفاق جديدة. ومن خلال مشاركتنا، نهدف إلى ترسيخ علاقات الشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، حيث نعتبر الإعلام شريكاً رئيساً في مسيرة نمو وتطور الهيئة وجزءاً لا يتجزأ من جهودنا في تعزيز الاستدامة وتحول الطاقة والعمل المناخي والاقتصاد الأخضر".



نموذج مُلهِم

من جانبها، أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، عن بالغ الشكر والتقدير إلى معالي سعيد الطاير، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وأثنت على ما تقدمه من نموذج مُلهِم في دعم المبادرات والفعاليات التي من شأنها تأكيد التأثير الإيجابي لدبي على الساحتين العربية والدولية، مؤكدة أن هذا النموذج يعد مدعاة للفخر والاعتزاز بمدى وعي مؤسساتنا الوطنية بأهمية دور الإعلام وسعيها الحثيث لتعزيز هذا الدور وتأكيد مردوده الإيجابي على المجتمع، وعلى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في نطاقيها المحلي والعربي.

وقالت سعادة منى المرّي: "سعداء بالشراكة التي تجمعنا مجدداً مع هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك الاستدامة الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي في دورتها الثالثة والعشرين... هذه الشراكة تمكننا من المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا التجمع الإعلامي الذي نفخر بكونه الأكبر والأهم من نوعه في مجال صناعة الإعلام على مستوى العالم العربي".

وأوضحت سعادة منى المرّي، أن الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة في مجال الاستدامة يترجم رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، ويعكس حرص دبي الكامل على تحويل مفاهيم الاستدامة إلى ممارسة حياتية يشارك في ترجمتها إلى إنجازات ملموسة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، برؤية هدفها الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والتحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وهو الهدف الذي تواصل دبي التقدم في تحقيقه بخطى سريعة تدعو إلى التفاؤل بمستقبل قطاع حيوي يعد بمثابة عصب الحياة الحديثة، وركيزة محورية لتقدم المجتمع وازدهاره".



ثقل نوعي

وقالت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: "تُعد الشراكة مع مؤسسات ذات سمعة عالمية ناصعة في مجال الاستدامة مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، مصدر ثقل نوعي يدعم الأهداف التي تدعو لها القمة نحو تأكيد الإسهام الإيجابي للإعلام في القضايا والموضوعات وثيقة التأثير في مستقبل مجتمعاتنا العربية... فالاستدامة اليوم قضية مصيرية وتتصدر الأجندات التنموية لأغلب دول العالم، في الوقت الذي كان لدبي السبق في تنفيذ مشاريع نوعية تقوم عليها الهيئة تأكيداً لريادة الإمارة في التحوّل إلى المصادر المتجددة للطاقة، وتطبيق ونشر الممارسات الصديقة للبيئة بين أفراد المجتمع، عبر العديد من الوسائل من أهمها الإعلام.. ونحن نتطلع لتمديد الأثر الإيجابي المرجو عبر هذه الشراكة النموذجية لتحقيق أعلى فائدة ممكنة لخدمة صالح المجتمع".