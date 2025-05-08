الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا

أبوظبي
8 مايو 2025 17:37

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والمد الثاني عند الساعة 23:57، والجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:16.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 08:15 والمد الثاني عند الساعة 19:45، والجزر الأول عند الساعة 03:14 والجزر الثاني عند الساعة 02:27.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي  35 25 90 40
دبي 36 24 90 45
الشارقة 38 23 95 35
عجمان 36 25 80 30
أم القيوين 36 24 90 25
رأس الخيمة 35 23 80 30
الفجيرة 36 26 70 30
العـين 39 23 90 20
ليوا 38 25 90 25
الرويس 34 27 90 30
السلع 39 26 80 20
دلـمـا 34 27 80 40
طنب الكبرى / الصغرى 35 27 85 35
أبو موسى 34 27 85 35.

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي بسبب انخفاض الرؤية الأفقية
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
اتفاق روسي–صيني جديد لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة
الأخبار العالمية
اتفاق روسي–صيني جديد لتعزيز وحماية الاستثمارات المتبادلة
اليوم 17:54
أرنولد يدرب منتخب العراق
الرياضة
أرنولد يدرب منتخب العراق
اليوم 17:46
أبوظبي
علوم الدار
رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة غدا
اليوم 17:37
سفينة محملة بالحاويات تغادر ميناء في الصين
الأخبار العالمية
الصين توجه نداء للولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية
اليوم 17:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©