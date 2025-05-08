سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "راكز" والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين ركيزة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وترسيخ المكانة المتنامية لإمارة رأس الخيمة وجهة رائدة لازدهار الأعمال ونمو الشركات.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية، ووفداً من المسؤولين في المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، بحضور عددٍ من كبار المسؤولين في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز".

جرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع التركيز على مجالات التجارة والاستثمار والابتكار، إلى جانب تسليط الضوء على آخر التطورات التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في قطاعات البنية التحتية والصناعة ونمو الاستثمارات.

وتم أيضا بحث آفاق التعاون المستقبلي بين "راكز" والمجلس، خصوصاً فيما يتعلق بدعم الشركات الألمانية وتعزيز المبادرات المشتركة، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والاستثماري المزدهر في الإمارة، وتوقعات الشركات الألمانية العاملة فيها، وسبل تعزيز بيئتها التشغيلية.

وتناول اللقاء تبادلاً مثمراً للأفكار حول آفاق الأعمال والمشاريع التنموية في الإمارة، وبحث فرص التعاون المستقبلية في ظل ما تتمتع به رأس الخيمة من مقومات استراتيجية، تشمل بيئة أعمال تنافسية، وبنية تحتية متقدمة، وموقعا جغرافيا حيويا.

وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين "راكز" والمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، تهدف إلى بناء شراكة استراتيجية تُعزّز مسارات التنمية وتدعم الأهداف المشتركة.

وقع المذكرة كل من رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، والدكتور مارتن هينكلمان، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.

تنص المذكرة على تعزيز الدعم لأعضاء المجلس الجدد والحاليين، بالإضافة إلى قاعدة شركاء "راكز"، من خلال مبادرات مشتركة تهدف إلى نمو الأعمال، وتبادل المعرفة، وتعزيز التواصل الدولين.

يأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود المستمرة بين الجانبين لترسيخ التعاون الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والصناعية بين الإمارة ومجتمع الأعمال الألماني.

من جانبها، أعربت سيبيله بفاف، ووفد المجلس عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وبالرؤية التنموية لسموه، والبيئة الاستثمارية المتطورة التي تتميز بها الإمارة.