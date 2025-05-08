«شرطة أبوظبي» و«هيئة البيئة» تبحثان التعاون في الحوكمة المؤسسية واستمرارية الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من هيئة البيئة - أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، للتعرف إلى جهودها الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات التطويرية والأنظمة المتطورة بمجالات إدارة المخاطر والحوكمة واستمرارية الأعمال.

والتقى العقيد عمران راشد الشامسي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر بقطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي الوفد الضيف برئاسة المهندس خالد محمد الهاجري، مدير مكتب الطوارئ والسلامة واستمرارية الأعمال في هيئة البيئة - أبوظبي، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل التعاون في مجالات الحوكمة المؤسسية واستمرارية الأعمال والإطلاع على الأنظمة والبرامج الإلكترونية المطبقة في شرطة أبوظبي.

واستمع الوفد إلى شرح حول تطبيق شرطة أبوظبي لمنظومة شاملة في إدارة المخاطر والاستجابة للطوارئ، وتعزيز الجاهزية المؤسسية والممارسات الحديثة المعتمدة لتعزيز الاستدامة المؤسسية والوقاية الاستباقية، وفق أفضل المعايير العالمية.

وثمّن الوفد الزائر جهود شرطة أبوظبي التطويرية، مؤكداً أهمية التعاون المؤسسي في دعم الكفاءات، وتعزيز جودة العمل الحكومي، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.