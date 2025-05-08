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لولو للتجزئة القابضة تُطلق مبادرة «التوفير من أجل الاستدامة»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
9 مايو 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت لولو للتجزئة القابضة بيوم الأرض العالمي بتوقيع مذكرة تفاهم وإطلاق مبادرتها الجديدة للاستدامة «التوفير من أجل الاستدامة». وذلك لتوعية المستهلكين بأهمية الاستغلال الأمثل للموارد، وتشجيع استخدام الأجهزة الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.
وقع مذكرة التفاهم كل من سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة القابضة، والمهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول.
وصرح المهندس شريف العلماء قائلاً: «تهدف مبادرة (التوفير للاستدامة) إلى زيادة الوعي العام بأهمية استخدام الأجهزة الكهربائية عالية الكفاءة وتبني ممارسات توفير الطاقة والمياه في المنازل. يمكن لهذه التغييرات البسيطة أن تُحدث فرقًا كبيراً في بناء مستقبل مستدام».

مجموعة اللولو للتجزئة
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الإمارات
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وزارة الطاقة والبنية التحتية
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