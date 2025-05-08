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علوم الدار

«التعليم الدولي» يناقش التحول الرقمي في التعليم

«التعليم الدولي» يناقش التحول الرقمي في التعليم
9 مايو 2025 01:14

الشارقة (وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين المقبل، فعاليات مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للتعليم تحت شعار: «نحو تعليم ذكي مستدام: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي - تعزيز آفاق الإبداع والابتكار» وذلك بالشراكة بين جامعة الشارقة والجامعة الأميركية في الشارقة.
وتُعقد الجلسات الافتتاحية للمؤتمر في جامعة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، على أن تُختتم أعماله في اليوم التالي، 13 مايو، في مقر الجامعة الأميركية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة.
ويُعد المؤتمر منصة أكاديمية رائدة تسلط الضوء على أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع التعليم، بمشاركة أكثر من 90 بحثاً علمياً من نحو 25 دولة، مقدمة من 50 مؤسسة أكاديمية، مع حضور واسع من الباحثين والخبراء وصُنّاع السياسات التعليمية على الصعيدين المحلي والدولي.

التحول الرقمي
الإمارات
الشارقة
قطاع التعليم
القطاع التعليمي
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