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علوم الدار

مساجد دبي تطلق برنامجاً توعوياً عن موسم الحج

مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي
9 مايو 2025 01:14

دبي (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برنامجاً توعوياً متكاملاً بمناسبة اقتراب موسم الحج، والذي يشتمل على سلسلة من الدروس والمحاضرات والدورات العلمية التي تُقام في مختلف مساجد الإمارة خلال الفترة من مايو، وحتى مطلع يونيو المقبل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة العلمية الشرعية.
ويتضمن البرنامج دورة علمية متخصّصة بعنوان «فقه الحج»، يعقد في مسجد محمد حسن الشيخ بمنطقة الطوار خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو 2025، بمشاركة نخبة من العلماء والمشايخ المتخصّصين، حيث تتناول الدورة موضوعات فقهية متنوعة تتعلق بمناسك الحج، من أبرزها شرح حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرح كتاب الحج من «أخصر المختصرات».

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