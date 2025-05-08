قاعدة بيانات لمرضى الثلاسيميا على مستوى الدولة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

نظمت جهات صحية في الدولة، أمس، العديد من الأنشطة والفعاليات الإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، الذي يصادف الثامن من شهر مايو من كل عام، وذلك للتوعية بأهمية الوقاية من المرض، وتشجيع المصابين على التعايش معه والتعامل مع أعراضه، وأفضل طرق التقليل من مضاعفاته.

وتعتبر الإمارات من بين الأفضل عالمياً في توفير الخدمات الوقائية والعلاجية لمرضى الثلاسيميا، وتوفير الحقوق الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمصابين، حيث يعد المرضى المصابون بهذا المرض، من بين أكثر المرضى في العالم تلقياً للدعم والمساندة وحصولاً على الخدمات الطبية والعلاجية في المراكز الطبية المتخصّصة.

وتتميز الإمارات بتطوير الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا، وتوفير العلاجات الحديثة عالمياً، بالإضافة إلى التوسع في توفير المرافق الطبية المتخصّصة لمثل هذا النوع من المرضى الذين يتصفون بخصوصية طرق العلاج والخدمات.

مميزات

تتسم الإمارات بأنها من بين أوائل دول العالم، التي توفّر الخدمات العلاجية بالمجان للمرضى، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، بالإضافة إلى توفير أفضل المعايير العالمية في مجال تقديم الخدمات.

وأثمر تميز الدولة في هذا الجانب، تقليل حالات الإصابة الجديدة بمرض الثلاسيميا، حتى إن نسبة الإصابة بين حالات الولادة الجديدة بين المواطنين، وصلت إلى صفر في المئة في بعض السنوات، بالإضافة إلى انخفاض حالات الإصابة بين المقيمين.

ومن بين الأمور المهمة التي يتمتع بها مرض الثلاسيميا في دولة الإمارات الحصول على الحقوق الوظيفية والحياتية، والدعم النفسي والمجتمعي للاستمرار في ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وخلال الفترة القليلة الماضية، قامت الجهات الصحية وذات النفع العام بمبادرات لدعم مرضى الثلاسيميا وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتجنب زواج الأقارب باعتباره المسبّب الأول للإصابة بالمرض، والتعريف بالحالات التي يمكن فيها زواج الأقارب، دون أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بمرض الثلاسيميا.

ويعد توفير الوحدات الدموية للمرضى بشكل مستدام واحداً من أبرز نقاط القوة والتميز الذي تتيحها الجهات الصحية لمرضى الثلاسيميا.



أنشطة وفعاليات

وفي سياق الفعاليات والأنشطة خلال اليوم العالمي للثلاسيميا، نظّمت الجهات الصحية في الدولة، أمس العديد من الأنشطة والفعاليات الإلكترونية والحضورية للتوعية بالمرض واستعرض أبرز النجاحات والخدمات الوقائية والعلاجية التي توفرها دولة الإمارات للمرضى وعائلاتهم.

واحتفت جمعية الإمارات للثلاسيميا، بالحدث من خلال تقديم العديد من المبادرات المختلفة لنشر الوعي الثقافي والصحي حول مرض الثلاسيميا من جهة، ومن جهة أخرى لدعم المرضى بكافة سُبُل الدعم الممكنة.

ونظمت الجمعية، أمس، الملتقى الثالث بعنوان: «نجمعكم اليوم.. لنسعدكم غداً» بهدف تطوير الخدمات بالتعاون مع مراكز الثلاسيميا في كافة إمارات الدولة والارتقاء بها للوصول إلى أعلى مستويات السعادة والرضا لمرضى الثلاسيميا في الدولة.

وأقيمت الفعالية، برعاية وحضور حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة، شيخة بنت سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا.



قاعدة بيانات

ورداً على سؤال لـ «الاتحاد»، أعلن عبدالباسط ميرداس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا، عن البدء في إنشاء قاعدة بيانات لمرضى الثلاسيميا على مستوى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الصحية الاتحادية والمحلية والقطاع الصحي الخاص، بهدف عمل حصر دقيق للمرضى المصابين بالثلاسيميا، وعمل تصنيف لهم حسب نوع المرض.

وشارك في الملتقى، لفيف من الأطباء المتخصصين في الثلاسيميا وأمراض الدم وزراعة النخاع والعلاج الجيني والأسنان وغيرهم من الأطباء ذوي الصلة وهيئة التمريض والأخصائيين الاجتماعيين والإداريين العاملين بالمجال بالإضافة إلى عدد من «أبطال الثلاسيميا» وذويهم.

وناقش الملتقى، أحدث ما تم التوصل إليه من طرق علاج الثلاسيميا وكل المستجدات التي طرأت في الجانب الطبي على مستوى العالم. كما تناول احتياجات مرضى الثلاسيميا وتوقعاتهم للخدمات المقدمة إليهم وتمت مناقشة المجالات الطبية المختلفة وجهاً لوجه مع الأطباء المختصين كما تم عرض بعض من قصص النجاح لأبطال الثلاسيميا.

وعلى صعيد الفعاليات والمبادرات للتوعية باليوم العالمي للثلاسيميا، أعلن خلال الملتقى، أنه بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تم مساء أمس (الخميس)، إضاءة عدد كبير من أهم وأبرز معالم الدولة باللون الأحمر بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا شملت تلك المعالم فندق دوست الثاني، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بإمارة أبوظبي، وبرواز دبي بإمارة دبي، وبيت الحكمة بإمارة الشارقة، وبلدية أم القيوين ودار الآثار والسياحة بإمارة أم القيوين، ومتحف رأس الخيمة بإمارة رأس الخيمة، ومربعة عجمان بإمارة عجمان، وقلعة الفجيرة بإمارة الفجيرة.



إشادة بالجهود

أعربت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا عن سعادتها بتنظيم الملتقى الثالث بعنوان «نجمعكم اليوم.. لنسعدكم غداً» لما تناوله من أفكار، وما أثمره من توصيات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمرضى الثلاسيميا.

ونوهت بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعاونهم الدائم مع الجمعية كشريك استراتيجي في العديد من المبادرات الإيجابية، والتي ساهمت ولا تزال تسهم في نشر الوعي الثقافي والصحي حول مرض الثلاسيميا، وتحد من انتشاره من خلال تخفيض عدد الولادات الجديدة وتشجع الجمعية وغيرها من المؤسسات على إقامة مثل هذه الفعاليات بالغة الأثر في تنمية المجتمع وازدهاره.

وثمّنت مبادرة إضاءة أبرز معالم الدولة باللون الأحمر، والتي قد تكررت في العامين الماضيين، آملة في تنفيذ العديد من المبادرات الجديدة.

من جانبها، أكدت خالدة خماس عضو مجلس إدارة الجمعية أمين السر – المدير التنفيذي (بالتطوع)، أن النقاشات التي تم تناولها مثمرة للغاية، وأبرزت العديد من النقاط المضيئة وأعطت أملاً كبيراً للمرضى وذويهم، خاصة فيما يتعلق بالعلاج الجيني الجديد أو مناقشة مستجدات عمليات زراعة النخاع والتخصصات المختلفة وقرب المرضى من الأطباء للحصول على إجابات شافية لاستفساراتهم، وهذا هو الهدف من تنظيم الملتقى.

وقالت: «لولا تضافر الجهود بين الجمعية والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة لما وصلنا لكل هذا النجاح في دعم ومساندة مرضى الثلاسيميا».



مبادرات وخدمات

خلال الملتقى، كرمت الجمعية عدداً من شركائها الاستراتيجيين بمنحهم درع «شكراً.. دعمكم سعادة». وقامت الجمعية، أمس، بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز لطب الأسنان بهدف خدمة ورعاية مرضى الثلاسيميا لمن لديهم مشاكل مختلفة في الأسنان، حيث تم الاتفاق على علاج عدد معين من مرضى الثلاسيميا المستحقين للدعم بشكل مجاني، ودعم الآخرين بخصومات تصل إلى 40% على كل الخدمات المقدمة من المركز.

كما وقّعت الجمعية مذكرة تفاهم مع مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية لدعم الجمعية.



عصف ذهني

قام الملتقى الثالث لمرضى الثلاسيميا، بتقسيم الحضور إلى حلقات نقاشية ضمت كل حلقة أطباء وأخصائيين اجتماعيين وهيئة التمريض وبعض الإدارات وأبطال الثلاسيميا، كما شهدت الجلسات نقاشات متعددة وتفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين.

وتبادل المشاركون الخبرات والأفكار التي أسهمت في إثراء النقاشات لبلورة بعض الاقتراحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمرضى لاستكمال مسيرة الجمعية في دعم ومساعدة مرضى الثلاسيميا في كافة المجالات المادية والاجتماعية والنفسية والترفيهية بالتعاون مع مراكز الثلاسيميا.

وشارك في جلسة العصف الذهني، مجموعة من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين، الذين يمثلون القائمين على رعاية المرضى في المنظومتين الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى إداريي وأعضاء جمعية الإمارات للثلاسيميا وقرابة 60 شخصاً ما بين مرضى الثلاسيميا، للتعرف على مقترحاتهم للخدمات التي يمكن أن تتوفر مستقبلاً، وتساهم في التخفيف من معاناة المرضى وتسهم في دعمهم وإسعادهم

وقام الأطباء بالرد على كافة هذه الاستفسارات بشرح وافٍ للمرضى وذويهم. وتبادل المشاركون الخبرات والأفكار التي أسهمت في إثراء النقاشات لبلورة بعض الاقتراحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمرضى، لاستكمال مسيرة الجمعية في دعم ومساعدة مرضى الثلاسيميا في جميع المجالات المادية والاجتماعية والنفسية والترفيهية بالتعاون مع مراكز الثلاسيميا.



مستجدات وخدمات

تبادل المشاركون في الملتقى الثالث لمرضى الثلاسيميا، الخبرات والأفكار التي أسهمت في إثراء النقاشات لبلورة بعض الاقتراحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المُقدمة للمرضى لاستكمال مسيرة الجمعية في دعم ومساعدة مرضى الثلاسيميا في كافة المجالات المادية والاجتماعية والنفسية والترفيهية بالتعاون مع مراكز الثلاسيميا.

وناقش المشاركون، المستجدات في عالم الثلاسيميا من حيث العلاج والخدمات، وكيفية دعم المرضى للعلاج في المراكز والجديد في مجال زراعة النخاع، واستعرضوا بعض التجارب الواقعية للمرضى الذين أجروا عمليات زراعة النخاع في دول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكوريا الجنوبية، والصعوبات التي واجهتهم بعد عودتهم.

وأفرزت الجلسات النقاشية، نتائج طيبة ملموسة وخرجت بتوصيات ملبية لما جاء بالمقترحات، منها زيادة التعاون بين جمعية الإمارات للثلاسيميا ومراكز الثلاسيميا المختلفة والمستشفيات الخاصة في الدولة وضرورة تضافر الجهود بما يعود على المرضى بأفضل النتائج.

وأعرب عبدالباسط مرداس نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بما حققه الملتقى من تفاعل إيجابي بين المشاركين خاصة الأطباء والمرضى وذويهم، حيث قام المرضى وذووهم بالاستفسار عن طرق العلاج الجديدة وكل ما هو جديد في الجانب الطبي.

وأشار إلى أهمية هذا الملتقى لما يتناوله من طرح مختلف بين كافة أطراف المنظومة ممثلين في أطباء وإداريين من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وجمعية الإمارات للثلاسيميا، بالإضافة إلى المرضى وذويهم والاستماع للاقتراحات والنقاشات التي تسفر دائماً عن نتائج تخدم المرضى وتطور من الأداء والخدمات المقدمة لهم.