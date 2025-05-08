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علوم الدار

تفاهم بين «42 أبوظبي» و«الإمارات لمنافسات التقاط العلم»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
9 مايو 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت 42 أبوظبي، أكاديمية البرمجة المبتكرة في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم (CTF.ae)، الرائدة عالمياً في مجال تنظيم منافسات التقاط العلم والتمرينات المتقدمة في قطاع الأمن السيبراني، وذلك خلال معرض ومؤتمر الخليج العالمي لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال 2025)، الذي انطلق في الـ 6 من مايو الجاري، واختتم فعالياته أمس بمركز دبي التجاري العالمي.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، حيث وقعها كلٌّ من الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي، وأحمد عطاالله، رئيس العمليات والقائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم.
وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواكبة المستقبل التقني، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للتميّز في مجال الأمن السيبراني. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتيح المؤسسة فرص تدريبية عملية لطلاب أكاديمية «42 أبوظبي» للبرمجة، ما يمنحهم تجربة ميدانية تفاعلية لمواجهة تحديات الأمن السيبراني الحقيقية والمعقدة.
كما سيتعاون الطرفان في تنظيم سلسلة من ورش العمل، والمحاضرات المتخصصة، والجلسات التدريبية التي يقودها خبراء القطاع، مع التركيز على المسارات المهنية والتقنيات الناشئة.
وصرّح الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: «تمثل شراكتنا مع مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم محطة محورية في مساعينا لتمكين طلابنا من اكتساب خبرات عملية في مجال الأمن السيبراني وتأمين مستقبلهم المهني».
من جانبه، قال أحمد عطاالله، رئيس العمليات، القائم بأعمال المدير التنفيذي في مؤسسة الإمارات لمنافسات التقاط العلم «إن التعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي للبرمجة يمنحنا فرصة مثالية للتواصل مع نخبة من الطلاب الموهوبين والطموحين، وتزويدهم بفرص عملية لتجربة سيناريوهات وتحديات الأمن السيبراني، مما يعزز من مهاراتهم».
وفي إطار هذه الشراكة، نظّمت أكاديمية 42 أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة CTF.ae مسابقة «التقاط العلم» بنظام الهجوم/الدفاع السيبراني في مقرها، حيث أقيمت ورشة عمل متخصصة في الـ 29 من أبريل الماضي، وتلتها مسابقة فعلية في 30 أبريل 2025.

مسابقة التقاط العلم
مدرسة 42 أبوظبي
الإمارات
البرمجة
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