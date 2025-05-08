الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» ينظم جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «الإعلام والعالم الافتراضي»

محمد العلي
9 مايو 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«تريندز» يؤكد دوره المعرفي ويدعو إلى تعاون عالمي لصياغة عدالة رقمية شاملة
«تريندز» يستضيف اجتماع اللجنة العالمية للذكاء الاصطناعي في المجال العسكري

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات الدورة العشرين من الملتقى الإعلامي العربي، الذي يُعقد في دولة الكويت خلال الفترة من الـ10 إلى الـ12 مايو الجاري، تحت شعار: «تحديات الإعلام.. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي».
وينظم «تريندز» بالتعاون مع الملتقى جلسة وزارية رئيسة رفيعة المستوى تحت عنوان «الإعلام والعالم الافتراضي.. تحولات المشهد الإعلامي في العصر الرقمي»، يتحدث فيها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعالي د. رمزان النعيمي، وزير الإعلام البحريني، ومعالي بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، والدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، ويدير الحوار الإعلامي د. نادر كرم.
وتتناول الجلسة التغيرات العميقة التي طرأت على المشهد الإعلامي بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، ودور العالم الافتراضي في إعادة تشكيل طرق إنتاج المحتوى وتلقيه، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه الإعلام في العصر الرقمي، مثل المصداقية، والأخبار الزائفة، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

تعزيز المحتوى
أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة تريندز تأتي انطلاقاً من رؤية المركز في دعم التكامل بين الإعلام والبحث العلمي، وتعزيز المحتوى الإعلامي العربي القائم على المعرفة والابتكار.
وشدد على ضرورة وجود شراكة وثيقة بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية لصياغة إعلام مستقبلي قادر على مواكبة تحديات العصر الرقمي، وتأهيل جيل جديد من الإعلاميين يمتلك القدرة على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بوعي ومهنية.
كما أعرب العلي عن اعتزاز المركز بكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف في هذا الحدث، معتبراً ذلك انعكاساً لحضورها الفاعل في المشهد الإعلامي العربي والدولي، وحرصها على تعزيز الحوار الإعلامي البنّاء في المنطقة.
وتأتي مشاركة تريندز في الملتقى الذي تشكل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف الشرف، في إطار تكامل الأدوار بين الإعلام والبحث العلمي، وتعزيز المحتوى الإعلامي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
محمد العلي
الملتقى الإعلامي العربي
الملتقى الإعلامي
الكويت
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء قصف القوات المسلحة السودانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. مناورات هزيلة لإفشال جهود السلام
9 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مطبخ خيري بمنطقة بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: غزة أرض اليأس وتواجه جوعاً لا مثيل له
9 مايو 2025
ليو الرابع عشر يوجه «نداء سلام» إلى جميع الشعوب
الأخبار العالمية
ليو الرابع عشر يوجه «نداء سلام» إلى جميع الشعوب
9 مايو 2025
جنود أوكرانيون على خط المواجهة يطلقون قذائف مدفعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة
9 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©