«تريندز» ينظم جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «الإعلام والعالم الافتراضي»

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في فعاليات الدورة العشرين من الملتقى الإعلامي العربي، الذي يُعقد في دولة الكويت خلال الفترة من الـ10 إلى الـ12 مايو الجاري، تحت شعار: «تحديات الإعلام.. في ظل تطور التكنولوجيا والتحول الرقمي».

وينظم «تريندز» بالتعاون مع الملتقى جلسة وزارية رئيسة رفيعة المستوى تحت عنوان «الإعلام والعالم الافتراضي.. تحولات المشهد الإعلامي في العصر الرقمي»، يتحدث فيها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعالي د. رمزان النعيمي، وزير الإعلام البحريني، ومعالي بول مرقص، وزير الإعلام اللبناني، والدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، ويدير الحوار الإعلامي د. نادر كرم.

وتتناول الجلسة التغيرات العميقة التي طرأت على المشهد الإعلامي بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، ودور العالم الافتراضي في إعادة تشكيل طرق إنتاج المحتوى وتلقيه، إلى جانب استعراض أبرز التحديات التي تواجه الإعلام في العصر الرقمي، مثل المصداقية، والأخبار الزائفة، وتأثير الذكاء الاصطناعي.



تعزيز المحتوى

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن مشاركة تريندز تأتي انطلاقاً من رؤية المركز في دعم التكامل بين الإعلام والبحث العلمي، وتعزيز المحتوى الإعلامي العربي القائم على المعرفة والابتكار.

وشدد على ضرورة وجود شراكة وثيقة بين مراكز الفكر والمؤسسات الإعلامية لصياغة إعلام مستقبلي قادر على مواكبة تحديات العصر الرقمي، وتأهيل جيل جديد من الإعلاميين يمتلك القدرة على التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بوعي ومهنية.

كما أعرب العلي عن اعتزاز المركز بكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف شرف في هذا الحدث، معتبراً ذلك انعكاساً لحضورها الفاعل في المشهد الإعلامي العربي والدولي، وحرصها على تعزيز الحوار الإعلامي البنّاء في المنطقة.

وتأتي مشاركة تريندز في الملتقى الذي تشكل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، ضيف الشرف، في إطار تكامل الأدوار بين الإعلام والبحث العلمي، وتعزيز المحتوى الإعلامي.