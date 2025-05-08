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علوم الدار

«إسلامية» استشاري الشارقة تبحث خطط عملها

خلال الاجتماع
9 مايو 2025 01:14

الشارقة (وام) 

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بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، أمس، في مقر المجلس، خطط وبرامج عملها المقبلة، في إطار استكمال جهودها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأّست الاجتماع المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور أعضائها، وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.
استعرض الاجتماع، خطط اللجنة الاستراتيجية المتعلقة بمحاور عملها التي تشمل عدداً من القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات البلدية والبنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب ملفات الشؤون الإسلامية والأوقاف، وما يتصل بها من مبادرات مجتمعية وتنموية، تسهم في رفاه الفرد والأسرة والمجتمع.
وناقشت اللجنة استكمال زياراتها الميدانية المرتقبة إلى عدد من الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة؛ بهدف الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للجمهور، والتعرف على التحديات التي تواجهها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها، بما يعزّز من أداء المؤسسات الحكومية، ويرتقي بجودة الحياة في الإمارة.
وأشارت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي إلى أن اللجنة تعمل ضمن رؤية المجلس الاستشاري الداعمة للتنمية المتوازنة والمستدامة في إمارة الشارقة، مؤكدة حرصها على أن تكون زيارات اللجنة الميدانية فاعلة ومثمرة من خلال الوقوف التفصيلي على الملاحظات الميدانية، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المسؤولين.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة عدداً من التوصيات التنظيمية، ووضعت إطاراً زمنياً لتنفيذها، مؤكدة عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق أفضل النتائج، بما يعكس حرص المجلس على تعزيز الشراكة المؤسسية والتكامل في العمل الوطني لخدمة إمارة الشارقة والقاطنين بها.

استشاري الشارقة
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لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف
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