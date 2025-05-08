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علوم الدار

تعاون بين مجمع القرآن بالشارقة و«الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي» في بولندا

مفتي بولندا يهدي المجمع مصحفاً مترجماً لمعاني القرآن الكريم باللغة البولندية (وام)
9 مايو 2025 01:14

الشارقة (وام)

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بحث مجمع القرآن الكريم في الشارقة، سُبل تعزيز التعاون في مجال خدمة كتاب الله وعلومه، والتعريف بإرثه المعرفي ودراساته مع المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا.
جاء ذلك خلال زيارة «توماش ميشكيفيتش»، مفتي جمهورية بولندا، رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا، أمس، المجمع، والتي التقى خلالها الدكتور عبدالله خلف الحوسني، أمين عام المجمع.
واطّلع «توماش ميشكيفيتش» خلال الزيارة على دور المجمع واستراتيجيته في خدمة القرآن الكريم وعلومه وأعلامه ومشروعاته العلمية، إضافة إلى متاحفه القرآنية التي تُعرّف بالإرث القرآني، وتسرد تاريخ كتابة القرآن الكريم وعلومه، ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، التي تُعدّ منارة تعليمية تواكب التطورات والتقنيات الحديثة في التعليم، وتغطي 172 دولة حول العالم.
وثمَّن مفتي بولندا جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه لهذا الصرح القرآني العالمي، الذي يخدم كتاب الله، ويُعرّف بالثقافة الإسلامية، ويسهم في تعليم اللغة العربية، مشيراً إلى أن جهود سموه في هذا المجال كبيرة وواضحة للحفاظ على الإرث التاريخي والعلمي والمعرفي العظيم للقرآن الكريم، وتعريف العالم به.
وعبّر عن التطلع إلى تعاون شامل ومتكامل بين المجلس الأعلى للاتحاد الديني الإسلامي في بولندا ومجمع القرآن الكريم للتعريف بالإسلام والقرآن الكريم وعلومه.
وأهدى مفتي بولندا المجمع مصحفاً مترجماً لمعاني القرآن الكريم باللغة البولندية.

بولندا
الإمارات
الشارقة
القرآن الكريم
عبد الله الحوسني
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