سلطان بن أحمد القاسمي يكرم الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي

الشارقة (وام)

كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، الفائزين بجائزة الشارقة للتفوق والتميّز التربوي في دورتها الـ 30، والتي تنظمها هيئة الشارقة للتعليم الخاص بقاعة المدينة الجامعية.

استهل حفل التكريم بالسلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقت بعدها الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، كلمة هنأت فيها الفائزين البالغ عددهم 51 فائزاً، من بين 1460 مشاركاً على مستوى الدولة، معربةً عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته المستمرة للجائزة التي تضع الاستثمار في الكوادر البشرية على رأس أولوياتها، وأكدت أن التعليم المتميّز يعد أحد الممكنات الرئيسة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة.

وشددت الهاشمي على أن الجائزة تعمل على مواكبة التّطورات التقنية المتلاحقة استجابة لحجم الإقبال عليها الذي يشهد نمواً مطرداً لكونها أصبحت حافزاً مهماً للطامحين إلى التميّز في مختلف المجالات، معربةً عن تقديرها العميق للجهود المخلصة من الميدان التربوي، وإيمانهم بالرسالة والأمانة التي يتشرفون بحملها.

وشاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور عرضاً مصوراً بعنوان «نسيج التميّز»، يلخص تلاحم الأدوار في بناء مستقبل الأجيال، ويعكس مسيرة التميّز التربوي لقصص أبطال جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي، وأبرز الأرقام والإحصائيات التي حققتها الجائزة على مدار 30 عاماً.

ودشَّن سموه بضغطه على الجهاز اللوحي صرح التميّز الذي يعبر عن رسالة تخلّد جهود المبدعين والمتميزين، وترمز إلى القيم التي أرساها صاحب السمو حاكم الشارقة، والتفاخر بأبطال الريادة والتميز والإبداع منذ انطلاق الجائزة.

وكرَّم سمو نائب حاكم الشارقة في نهاية الحفل الفائزين بالجائزة بدورة هذا العام، وقدم سموه للفائزين الدروع التذكارية، وتمنى للجميع التوفيق والنجاح في مشوارهم المقبل.

إلى ذلك، ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس الخميس، اجتماع المجلس، الذي عقد في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من أعضاء المجلس، مشيداً بما تحقّق من إنجازات خلال الفترة الماضية على مستوى المؤسسات الإعلامية كافة بالإمارة، ومؤكداً أهمية مواصلة الجهود وتكاملها لتحقيق رؤية إمارة الشارقة في المجال الإعلامي.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الخاصة بقطاع الإعلام في إمارة الشارقة، واطلع على تقارير الجهات المنضوية تحت مجلس الشارقة للإعلام، وأبرز إنجازاتها خلال الفترة السابقة، وخططها المستقبلية.

واطلع المجلس على تقرير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وما تضمنه من إحصائيات خاصة بالدورات البرامجية المحلية، والأحداث والفعاليات التي عملت عليها الهيئة خلال الفترة الماضية. كما احتوى التقرير على مشاركات الهيئة الخارجية في العديد من الفعاليات الدولية مثل المؤتمرات والمعارض المتعلقة بمختلف المجالات مثل البث التلفزيوني والتغطيات الإخبارية، وغيرها.

واستعرض الاجتماع تقرير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والذي أبرز جهود المكتب في التغطيات الإعلامية المتعلقة بحكومة الشارقة، ورصدها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب الأنشطة الداعمة للاتصال الحكومي في مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية، مما يعزز الصورة الإعلامية لحكومة الشارقة ومكانتها.

واطلع المجلس على تقرير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» الذي تضمن مستجدات الأعمال فيها، والنمو الكبير الذي تشهده «شمس» على مستوى الرخص والأنشطة المختلفة الخاصة بالشركات العاملة التي انضمت إلى مجتمع الأعمال بالمدينة.

واستعرض الاجتماع تقرير الأمانة العامة لمجلس الشارقة للإعلام، والذي استعرض قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في الإمارة، والذي يسهم في التنظيم الشامل والمستدام لهذه الأنشطة، ودور القرار في دعم عمل المجلس، وتحقيق أهدافه في العمل الإعلامي بمختلف تخصصاته.

وعلى هامش الاجتماع، اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي على أحدث عربات البث الخارجي لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون والمجهزة بأفضل التقنيات وأحدث الأجهزة في المنطقة، وتعتبر أطول عربات البث بطول 14 متراً وارتفاع 4.2 متر مع القدرة على توسعتها لتصل إلى عرض 4 أمتار ولتتسع إلى 16 شخصاً، مما يدعم العمل الإعلامي من خلال توفير الأنظمة والوسائل الإعلامية والتقنية كافة التي تمكن فرق العمل من إبراز الأحداث وتغطيتها، وتوفير تجربة بث متقدمة ومرنة.

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على أنظمة العمل التي تم تضمينها لعربة البث، واطلع سموه على أسطول عربات البث الخارجي المتنوعة التابعة للهيئة، والتي تسهم في التغطية الحية والمباشرة للأحداث والفعاليات المختلفة في إمارة الشارقة، حيث بلغت تغطياتها أكثر من 1000 تغطية خلال العام الواحد.

والتقط سموه صورة تذكارية مع فريق عمل هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من المسؤولين والمهندسين والفنيين المختصين في البث الخارجي، مشيداً بجهودهم في التغطيات الإعلامية المتميزة التي تبرز إمارة الشارقة، وجهودها في مختلف المجالات، وما تتميز به من مكتسبات ومواقع ومرافق.