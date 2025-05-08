تعاون بين جامعة عجمان ومعهد إدارة المشاريع

عجمان (وام)

وقّعت جامعة عجمان، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع «PMI»، الجهة المرجعية الأولى عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة ترمي إلى دعم الابتكار، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات.

وجرت مراسم التوقيع في مقر جامعة عجمان، بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع «PMI»، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.

وقال الدكتور كريم الصغير، إن جامعة عجمان تضع التميّز الأكاديمي والتعلم المستمر في صلب رسالتها، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تأتي تجسيداً لرؤية الجامعة في بناء علاقات استراتيجية تدعم طموحاتها المستقبلية.

وقال هاني الشاذلي، إن هذه الشراكة تمثل استمرار التزام معهد إدارة المشاريع «PMI» بتنمية الكفاءات المستقبلية، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.