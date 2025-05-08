الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين جامعة عجمان ومعهد إدارة المشاريع

تعاون بين جامعة عجمان ومعهد إدارة المشاريع
9 مايو 2025 01:14

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«سلطة بورتسودان».. مناورات هزيلة لإفشال جهود السلام
خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي

وقّعت جامعة عجمان، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع «PMI»، الجهة المرجعية الأولى عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة ترمي إلى دعم الابتكار، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات.
وجرت مراسم التوقيع في مقر جامعة عجمان، بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع «PMI»، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.
وقال الدكتور كريم الصغير، إن جامعة عجمان تضع التميّز الأكاديمي والتعلم المستمر في صلب رسالتها، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تأتي تجسيداً لرؤية الجامعة في بناء علاقات استراتيجية تدعم طموحاتها المستقبلية.
وقال هاني الشاذلي، إن هذه الشراكة تمثل استمرار التزام معهد إدارة المشاريع «PMI» بتنمية الكفاءات المستقبلية، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

جامعة عجمان
الإمارات
عجمان
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء قصف القوات المسلحة السودانية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«سلطة بورتسودان».. مناورات هزيلة لإفشال جهود السلام
9 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مطبخ خيري بمنطقة بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: غزة أرض اليأس وتواجه جوعاً لا مثيل له
9 مايو 2025
ليو الرابع عشر يوجه «نداء سلام» إلى جميع الشعوب
الأخبار العالمية
ليو الرابع عشر يوجه «نداء سلام» إلى جميع الشعوب
9 مايو 2025
جنود أوكرانيون على خط المواجهة يطلقون قذائف مدفعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات بانتهاك الهدنة
9 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©