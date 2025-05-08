رئيس كينيا يستقبل عبدالله بن زايد ويشهدان توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين

استقبل فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، في مستهل زيارة عمل يقوم بها سموه إلى العاصمة نيروبي.

ونقل سموه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية كينيا وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مع تمنياته لدولة الإمارات بدوام الازدهار والرخاء.

ورحب فخامته بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، حيث جرى بحث مختلف أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والطاقة، بما يسهم في دعم الأهداف التنموية في البلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية كينيا الصديقة ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة، شهدت نمواً وتطوراً على مدار عقود، معرباً عن اعتزازه بزيارة كينيا ولقاء فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو.

وأشار سموه إلى أن هذه الزيارة تعكس الحرص على ترسيخ علاقات مزدهرة ومتطورة مع كينيا، وكذلك تعزيز جسور التعاون التنموي مع الدول الأفريقية الصديقة، بما يعود بالخير على شعوبها.

وتوجَّه سموه بالشكر إلى فخامة الرئيس الكيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بالإنجازات التنموية التي حققتها كينيا على مختلف الأصعدة.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وفخامة الدكتور ويليام ساموي روتو توقيع 7 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين البلدين.

وقد شملت، مذكرة تفاهم بشأن التعاون العسكري، وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي روزليندا سويبان تويا، وزيرة الدفاع بالجمهورية الكينية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل، وقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ومعالي ديفيس تشيرشير، وزير الطرق والنقل الكيني.

كما تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية الثنائية بشأن التنمية الاقتصادية ووقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ومعالي جون مبادي وزير الخزانة الوطنية والتخطيط الاقتصادي.

وشملت أيضاً التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، ووقعها معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وهمفري واتانغا المفوض العام لهيئة الإيرادات الكينية.

وتضمنت مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات والغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة بشأن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي - الكيني المشترك، وقعها سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور إريك روتو، رئيس الغرفة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة، وقعها الدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير الدولة لدى جمهورية كينيا، وأليكس كاماو واشيرا، وكيل وزارة الطاقة والبترول لشؤون الطاقة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين «قطارات الاتحاد» و«كينيا للقطارات»، وقعها شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وفيليب جي ماينجا، مدير عام شركة السكك الحديدية الكينية.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، والدكتور سالم إبراهيم النقبي، سفير الدولة لدى جمهورية كينيا.