اختتام فعاليات ملتقى عجمان للاستدامة البيئية

عجمان (وام)

اختتم ملتقى عجمان الدولي للاستدامة البيئية أعماله تحت عنوان «إجراءات مناخية من أجل حياد كربوني»، بعدما جمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والمهتمين بالشأن البيئي من مختلف أنحاء العالم. شهد الملتقى على مدى يومين مشاركة فاعلة في طرح الأفكار الهادفة إلى التصدي لتحديات التغير المناخي، إلى جانب استكشاف استراتيجيات عملية لبناء مدن مستدامة تعطي الأولوية لرفاهية الإنسان وجودة الحياة.

وقال المهندس حميد المعلا، مدير إدارة البيئة في دائرة البلدية بعجمان، إن الملتقى استهدف جمع قادة الفكر وصنّاع القرار والباحثين والممارسين من مختلف القطاعات لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، واستعراض الحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني والاستدامة على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المعلا حرص الدائرة على إقامة مثل هذه المؤتمرات بتوجيهات ودعم من الشيخ راشد بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، من أجل تبادل الأفكار والمقترحات مع مختلف الجهات وبما يسهم في تسريع خطوات تحقيق «الأمن الكربوني» الذي تطمح إليه إمارة عجمان.

وتحدث الدكتور المهندس ياسر كايد، اختصاصي بيئة - الاستدامة والتخطيط البيئي في الدائرة، خلال جلسات الملتقى، عن أبرز التجارب الناجحة في الإمارة بمجال تعزيز الاستدامة، واصفاً الملتقى بأنه منصة مهمة جمعت أصحاب الاختصاص لمناقشة خطوات الوصول إلى هدف «صفر كربون» والمضي نحو حاضر ومستقبل أفضل للجميع.