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علوم الدار

هزاع بن زايد يشكر منصور بن زايد على منحه لقب "الشخصية التربوية" ضمن جائزة خليفة التربوية

هزاع بن زايد يشكر منصور بن زايد على منحه لقب "الشخصية التربوية" ضمن جائزة خليفة التربوية
8 مايو 2025 23:12

وجه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية.
وقال سموه، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "نتوجه ببالغ الشكر والتقدير إلى الشيخ منصور بن زايد رئيس مجلس أمناء "جائزة خليفة التربوية"، على منحنا لقب "الشخصية التربوية" في الدورة 18 من الجائزة".
وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان "ونبارك لجميع الفائزين من الإمارات والعالم، مثمنين دور هذه المؤسسة الوطنية في النهوض بقطاع التعليم والمساهمة في دعمه وتطويره".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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منصور بن زايد
جائزة خليفة التربوية
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