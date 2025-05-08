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«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية»

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية»
9 مايو 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بقرار محكمة العدل الدولية الخاص برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات.
وعبرت الجمعية، في بيان، عن تقديرها لقرار المحكمة الذي صدر بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، برفض طلب التدابير المؤقتة المطلوبة بموجب الدعوى، وبشطب القضية من قائمة الدعاوى العامة الخاصة بالمحكمة بأغلبية 9 أصوات مقابل 7.
وثمنت الجمعية في بيانها عن امتثال دولة الإمارات ووفائها بكافة الالتزامات الدولية المترتبة على انضمامها للصكوك والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبما أبدته من احترام وتقدير للهيئات والأسس والمبادئ المعنية والمرعية بالعدالة الدولية، وبحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتأكيد التزام الدول بها، وهو ما تمثل في مشاركة الإمارات في الجلسات التي حددتها المحكمة للنظر في دعوى السودان، وتقديمها للدفوع والحجج والأدلة التي تؤكد سلامة موقف دولة الإمارات الخاص بهذه بالدعوى، والتزامها بالأسس والمبادئ المرعية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لاسيما ما أكدت عليه من مواقف أمام المحكمة تحديداً وبشكل عام، وحرص الدولة على تحقيق الأمن والسلام بالسودان، والوقف الفوري الكامل والشامل للأعمال العسكرية كافة بجميع مناطق السودان، وإقامة حكومة مدنية قادرة على تحقيق الأمن والسلام بالسودان، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية التي يتطلع إليها الشعب السوداني الشقيق.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
الإمارات
العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
القوات المسلحة السودانية
السودان
الجيش السوداني
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