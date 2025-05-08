الجمعة 9 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد

حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد
9 مايو 2025 00:03

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبَّروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.
كما بعث كل من سمو أولياء العهود ونواب حكام الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، برقيات مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

أخبار ذات صلة
خادم الحرمين يشيد بإنجازات السعودية خلال أقل من عقد من الزمن
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير عبدالله بن مساعد
المصدر: وام
حكام الإمارات
برقية تعزية
خادم الحرمين
خادم الحرمين الشريفين
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات البلدين
اليوم 22:14
بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر يحيي الحشد بعد انتخابه
الأخبار العالمية
قادة العالم يهنئون بابا الفاتيكان الجديد
9 مايو 2025
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد
علوم الدار
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد
9 مايو 2025
«ديكوفجين» توسع حضورها الإقليمي بافتتاح فرع جديد في السعودية
اقتصاد
«ديكوفجين» توسع حضورها الإقليمي بافتتاح فرع جديد في السعودية
اليوم 23:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©