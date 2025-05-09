حمدان بن محمد يحضر أفراح المنصوري والمهيري

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الجمعة) في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري ومحمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، بمناسبة زفاف نجليهما محمد سالم مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري، وعامر محمد عامر حميد بن عمهي المنصوري، على كريمتيّ جمعة محمد علي جمعة المهيري، وغانم سالم راشد بالفار المنصوري.

وقد هنّأ سموّه العرسان وذويهم وبارك لهم الزفاف، راجياً الله عزّ وجلّ أن يجعله زواجاً مباركاً ميموناً ومكللاً بالاستقرار والسعادة.