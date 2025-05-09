حمدان بن زايد يستقبل وفداً من «قطارات الاتحاد» ويطّلع على مستجدات مشروع السكك الحديدية الوطنية

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر الظنة، وفداً من شركة الاتحاد للقطارات برئاسة سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وذلك في إطار حرص سموه الدائم على متابعة المشاريع الوطنية الاستراتيجية، ودعمه المتواصل لمبادرات تطوير البنية التحتية في الدولة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى عرض شامل حول مستجدات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، الذي يمثل أحد أكبر مشاريع النقل الاستراتيجية في الدولة، ويهدف إلى ربط مختلف إمارات الدولة بشبكة حديثة وآمنة تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

واستعرض وفد الشركة المراحل المنجزة من المشروع، لا سيما في منطقة الظفرة، إضافة إلى خطط التوسع المستقبلي التي تشمل الربط مع دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تم تسليط الضوء على الفوائد البيئية والاقتصادية للمشروع، بما في ذلك تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة من خلال حلول نقل صديقة للبيئة. وأثنى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على جهود فرق العمل في شركة قطارات الاتحاد، مشيداً بكفاءتهم العالية والتزامهم بتنفيذ هذا المشروع الحيوي وفق أعلى المعايير العالمية، مؤكّداً أهمية دوره في دعم التنمية الشاملة وتحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.

حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.