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علوم الدار

طقس صحو وسحب منخفضة شرقاً غداً

أبوظبي
9 مايو 2025 18:08

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال يصبح رطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 00:14، والجزر الأول عند الساعة 17:38، والجزر الثاني عند الساعة 06:49.
في بحر عمان، الموج خفيف أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:59 والمد الثاني عند الساعة 20:08، والجزر الأول عند الساعة 40:14 والجزر الثاني عند الساعة 02:52.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينية الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي   35 21 90 30
دبي 37 23 90 25
الشارقة 37 24 85 25
عجمان 34 25 85 35
أم القيوين 34 23 85 30
رأس الخيمة 37 25 80 20
الفجيرة 32 27 80 30
العـين 40 23 65 15
ليوا 40 20 90 15
الرويس 38 20 90 20
السلع 40 24 85 15
دلـمـا 35 25 75 30
طنب الكبرى / الصغرى 33 26 75 45
أبو موسى 33 26 75 45.

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المصدر: وام
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