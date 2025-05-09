«شرطة دبي» تستعرض تجربتها في التحليل والتنبؤ الأمني

دبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في قمة ابتكار البيانات 2025، التي انطلقت أعمالها في العاصمة السويدية ستوكهولم، الأربعاء الماضي.

وأكد اللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن هذه المشاركة تمثل امتداداً لنهج شرطة دبي في ترسيخ ريادتها بمجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مشيراً إلى أن ما تم تقديمه في القمة يعكس مستوى النضج المؤسسي الذي وصلت إليه القيادة العامة لشرطة دبي في توظيف البيانات لتعزيز صناعة القرار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الجاهزية الأمنية.

وأضاف: «نؤمن بأن الاستثمار في البنية التحليلية والكوادر الوطنية هو أساس بناء مؤسسة ذكية قادرة على استشراف التحديات الأمنية والاستجابة لها بكفاءة. ومشاركة شرطة دبي في محافل عالمية مثل قمة الابتكار في البيانات، والتي تؤكد التزامنا بتبادل المعرفة، وترسيخ مكانتنا منظومة أمنية رائدة عالمياً في تبني الحلول الذكية».

وقدّم النقيب محمد صلاح نقي، رئيس قسم تحليل البيانات في شرطة دبي، عرضاً بعنوان «من البناء إلى التمكين» استعرض خلاله تجربة شرطة دبي في تطوير نموذج عمل هجين قائم على البيانات، يعزز مرونة اتخاذ القرار ويقلل التكاليف التشغيلية، ويقود إلى تحول مؤسسي شامل.

وأوضح أن النموذج التحليلي الذي تتبناه شرطة دبي أسهم في تمكين الإدارات من تطوير لوحات تحكم تحليلية داخلية، ما عزز استقلاليتها في تحليل البيانات وتوظيفها في اتخاذ القرار، وقلل الاعتماد على الخدمات الخارجية، وأسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق وفر مالي ملحوظ.