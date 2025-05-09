القبض على عصابة سرقت صاحب محل «دون أن يعلم»

دبي (الاتحاد)

فاجأ مركز شرطة الرفاعة في دبي صاحب أحد المحال التجارية، بإلقاء القبض على عصابة، أقدمت على سرقة منتجات طبية من مستودع تابع لمحله على عدة فترات، دون أن يدري أو يلاحظ وقوع أي شبهة للسرقة، أو يُقدّم بلاغاً حول الواقعة، فيما بلغت قيمة المسروقات 123 ألف درهم.

وحول الكشف عن الجريمة، أكد العميد غالب الغفلي، مدير مركز شرطة الرفاعة بالوكالة، أن الكشف عنها جاء نتيجة جهود فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية» في المركز بالتعاون مع أفراد المباحث في المركز، موضحاً أن فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية» تم إنشاؤه بهدف رصد الثغرات الأمنية، واستقاء المعلومات، ومكافحة الظواهر السلبية في منطقة الاختصاص، من أجل تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز الثقة بالشرطة.

وبيّن أن فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية» حقق العديد من الإنجازات النوعية في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة منذ إطلاقه عام 2023، منها استلام 1333 معلومة أمنية، وتحقيق 738 ضبطية لقضايا متنوعة.



اشتباه يكشف الجريمة

أوضح المقدم علي العور، رئيس قسم المناوبة العامة في مركز شرطة الرفاعة، ومسؤول فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية»، أن أعضاء الفريق خلال عملهم لاحظوا وجود تجمع لمجموعة من الأشخاص المُشتبه بهم، فاتخذوا الإجراءات القانونية بحقهم من خلال توقيفهم والتدقيق عليهم.

وبيّن أن الفريق لاحظ امتلاك الأشخاص لمنتجات وأقراص طبية بطريقة تُثير الريبة، وبعد الاستفسار، أقرّوا بسرقتها من مستودع أحد محالّ المنتجات الطبية، دون أن يلاحظ أحد جرائمهم.

وأكد المقدم العور أن فريق شعبة «المعلومات والفرق الأمنية»، قابل صاحب المحل، ليتبيّن أنه لا علم له بالسرقة، وبعد الجرد اكتشف أن قيمة ما تعرض له من سرقات وصلت إلى 123 ألف درهم.

ولفت المقدم العور إلى أنه ومن خلال مراجعة كاميرات المراقبة في المستودع، تم رصد المتورطين بوضوح، وهم يرتكبون جرائم السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.