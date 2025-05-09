وفد «الوطنية لحقوق الإنسان» يزور «شرطة أم القيوين»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وبحضور كلٍ من الدكتور أحمد المنصوري، والدكتور عبدالعزيز النومان، أعضاء مجلس أمناء الهيئة، والدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، بالإضافة إلى عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، وعبدالعزيز العوبثاني، رئيس قسم المنظمات الدولية والإقليمية، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيسة قسم التوعية والتثقيف، وكليثم الكعبي من المركز الإعلامي، وذلك في زيارة تعريفية هدفت إلى مدّ جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الهيئة اختصاصاتها المستقلة ومهامها في رصد وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية الشراكة مع الجهات الشرطية لتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال، بما يسهم في ترسيخ قيم الكرامة الإنسانية والعدالة.