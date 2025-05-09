ختام ناجح للمؤتمر السنوي التاسع للأبحاث في العين

العين (وام)

اختتمت فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للأبحاث في مدينة العين، الذي يعدّ أكبر تجمع بحثي من نوعه في الإمارات.

وأعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أن المؤتمر استقطب 178 مشاركة بحثية من مؤسسات أكاديمية وصحية من الإمارات والمنطقة، بما في ذلك مشاركات دولية للمرة الأولى.

وقدم نحو 30% من الأبحاث المقدمة تطبيقات للذكاء الاصطناعي، ما يعكس زيادة استخدام هذه التقنيات في معالجة التحديات الصحية.

وأكد الدكتور سلطان الكرم، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، أهمية الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في معالجة الحالات الصحية الشائعة.

كما أشادت الدكتورة دلال المنصوري، المدير الطبي التنفيذي بجودة الأبحاث المقدمة بجودة الأبحاث المقدمة، فيما أكد الدكتور خالد الدهماني مدير الشؤون الأكاديمية ورئيس مؤتمر العين للبحث العلمي، على دعم المؤتمر للباحثين الناشئين.

وقالت الدكتورة فاطمة راشد الكندي، طبيب اختصاصي، إن جودة المشاركات تعكس تطور القدرات البحثية في الإمارات، في حين أبرزت الدكتورة راية المزروعي - رئيس قسم طبي - السكري والغدد الصم، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز الابتكار الطبي.