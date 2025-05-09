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علوم الدار

«شرطة أبوظبي»: مبادرات توعية مبتكرة لدعم «أصحاب الهمم»

جانب من الأنشطة التوعوية والتفاعلية خلال الفعالية (من المصدر)
10 مايو 2025 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي في فعاليات أسبوع الأصم العربي الـ50، والذي نظمته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في دلما مول، تحت شعار «جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم وتأهيل الصم» بهدف تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع عبر مبادرات نوعية تعزّز لغة التواصل والاحترام المتبادل بالتعاون مع مركز دلما مول التجاري أبوظبي.
وقدمت المديرية مجموعة من الأنشطة التوعوية المخصّصة للصم، تضمنت شرحاً لآليات التواصل مع الجهات الشرطية واستخدام التطبيقات الذكية والخدمات الرقمية المقدمة لأصحاب الهمم. واطلع الحضور على أهداف دورية السعادة ودورية الطفل ضمن اهتمام المديرية بغرس آداب المرور في نفوس الطلبة وتثقيفهم مرورياً وغيرها من السلوكيات الإيجابية الهادفة إلى جانب الروبوتات الذكية، التي قدمت رسائل توعوية بلغات متعددة، ولعبة «أمن الطرق» التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية بأسلوب تفاعلي وترفيهي، وقدمت فرقة موسيقى الشرطة مجموعة من مقطوعاتها الموسيقية المميزة.
وثمّنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مشاركة شرطة أبوظبي الفاعلة مؤكدة أهمية المبادرة في دعم وتمكين أصحاب الهمم وتعزيز مفاهيم الشمولية والتوعية والتكامل المؤسسي.

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