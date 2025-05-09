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علوم الدار

عبدالعزيز بن حميد يقدم واجب العزاء في وفاة سالم جمعة الزعابي

عبدالعزيز النعيمي خلال تقديمه واجب العزاء (وام)
10 مايو 2025 01:24

عجمان (وام)

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قدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، ‏واجب العزاء أمس، في وفاة المغفور له سالم جمعة الزعابي.‏
ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء بدبي، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن ‏راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد ‏النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي إلى عائلة المتوفى، مثنياً على ‏تفاني الفقيد وتميزه خلال فترة عمله بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بحكومة عجمان.
وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي ‏الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه ‏فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.‏ كما قدم واجب العزاء عدد من كبار المسؤولين.‏

عبدالعزيز بن حميد النعيمي
الإمارات
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
عجمان
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