الإمارات تعقد الدورة الأولى للمشاورات القنصلية مع الأردن

أبوظبي (وام)

عُقدت أعمال الدورة الأولى للمشاورات القنصلية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وجاءت هذه المشاورات في إطار السعي لتعزيز التعاون القنصلي، وتطوير جودة الخدمات المقدّمة لمواطني البلدين الشقيقين.

وترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، فيما ترأس الوفد الأردني السفير ماجد ثلجي القطارنة، أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الشامسي بالوفد الأردني، ناقلاً تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وتمنياته بنجاح المشاورات.

وأكد أن العلاقات الإماراتية الأردنية ترتكز على أسس تاريخية وطيدة من التفاهم والتقارب، أرساها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهما، منذ بدايات تأسيس دولة الإمارات.

وأشار إلى أن هذه العلاقات تتطور بشكل متسارع في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه جلالة الملك عبداللّه الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بما أسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأكد أن عقد هذه المشاورات القنصلية للمرة الأولى يعدّ فرصة لتعزيز فعالية التعاون القنصلي عبر القنوات المؤسسية، بما يسهم في تلبية تطلعات مواطني البلدين، وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدّمة.

وقام وفد الجانب الأردني بزيارة ميدانية إلى مركز عمليات وزارة الخارجية، للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وآليات التنسيق والاستجابة الفورية. وأشاد السفير ماجد ثلجي القطارنة بمستوى الخدمات القنصلية المقدمة من وزارة الخارجية في دولة الإمارات.